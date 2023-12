Die Bedeutung der Advents- und Weihnachtszeit und ihrer Symbole für die Christenheit und speziell für die Christen in Deutschland haben der evangelische Pfarrer Martin Schuster und der katholische Diakon Siegfried Herrmann bei einer Adventsfeier am Sonntag, dem ersten Advent, in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) rund hundert Geflüchteten näher gebracht.

Die Worte der beiden Geistlichen übersetzten Dolmetscher der LEA ins Arabische, ins Türkische und ins Englische. Die rund einstündige Feier begann bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein in weißer Winterlandschaft vor dem Gebäude 90.

Christentum anhand eines Adventskranzes erklärt

LEA-Leiter Berthold Weiß begrüßte die Teilnehmer an dieser jährlichen Adventsfeier der Landeserstaufnahmestelle und freute sich über die alljährliche Mitgestaltung durch den evangelischen Posaunenchor.

Diakon Siegfried Herrmann kam auf den aus grünen Tannenzweigen und vier roten Kerzen bestehenden Adventskranz und die vier Adventssonntage zu sprechen, und auf die Vorfreude auf das für die Christen sehr wichtige Weihnachtsfest, an dem die Geburt Christi gefeiert wird. Wenn alle vier Kerzen des Adventskranzes brennen, sei das Weihnachtsfest ganz nahe, so Herrmann.

Bei der zweiten Station, vor einem Weihnachtsbaum auf dem LEA-Gelände, ging Pfarrer Martin Schuster auf die Tradition der geschmückten Tannenbäume auf den Straßen und Plätzen der Innenstadt im Advent und auf die mit Kerzen, Sternen, Nüssen und Glaskugeln dekorierten Christbäume in den Wohnzimmern nicht nur der Christen ein.

Christbaum sei ein Symbol der Freundlichkeit

Der Christbaum sei wegen seiner grünen Nadeln ein Symbol für die Freundlichkeit und die Treue Gottes, sagte der Pfarrer. Die Sterne in den Straßen von Ellwangen, in vielen Fenstern und am Weihnachtsbaum thematisierte Siegfried Herrmann an der dritten Station.

Die Sterne erinnerten an den Stern von Bethlehem, sagte der Diakon. Sterndeuter aus dem Orient seien dem Stern gefolgt und hätten das Kind in der Krippe, Jesus, gefunden und angebetet.

Der evangelische Posaunenchor unter der Leitung von Florian Fiedler und Christoph Glöckner gestaltete die Feier im Freien und zum Abschluss in der Kantine der LEA mit adventlichen und weihnachtlichen Weisen.

Kleine Bescherung in der LEA

Zu hören waren Lieder wie „Herbei, o ihr Gläubigen“, „Stille Nacht, heilige Nacht“, „O du fröhliche, o du selige“, „Macht hoch die Tür“ und „Jingle Bells“.

In der Kantine, der vierten Station, gab es Weihnachtskekse, Christstollen, Tee und Punsch, und für jeden Teilnehmer als kleine Überraschung einen Schoko-Nikolaus.

„An Weihnachten gibt’s immer eine kleine Bescherung“, lud dazu LEA-Leiter Berthold Weiß ein. Dazu brannten alle vier Kerzen des Adventskranzes, der an allen vier Stationen mit dabei war. Vorbereitet wurde die Adventsfeier von der Caritas und der Diakonie.