EurA setzt auf Internationalisierung

Zu der Betriebsversammlung der EurA AG kamen die meisten der knapp 200 Beschäftigten aus allen Standorten und Niederlassungen der Innovationsberatung nach Ellwangen, um sich gegenseitig kennenzulernen, Informationen und Erfahrungen auszutauschen. Außerdem wurde das neue, moderne und energieautarke Firmengebäude inspiziert.

„Die EurA AG hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in einem schwierigen Umfeld behauptet und wiederum ein positives Ergebnis erzielt. Mit dem Neubau des soeben fertiggestellten Innovationscampus in Ellwangen-Neunheim wurden die Weichen für den Ausbau unserer Dienstleistungen gestellt“. sagte der Vorstandsvorsitzende Karl Lingel zum Auftakt der Versammlung, die am neuen Firmenstandort in der Röhlinger Straße stattfand.

„Die Globalisierung ist nicht mehr rückgängig zu machen“, stellte Lingel fest. Die künftige Entwicklung der EurA AG hänge von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und Europa ab. „Wir können die Probleme, die durch die Veränderungen der Umwelt und Wirtschaft auf uns zukommen, nur durch die Internationalisierung unseres Geschäftes lösen.“

Daher habe man die Zahl Dienstleistungen im vergangenen Jahr weiter ausgebaut und internationalisiert. Ein Drittel der EurA-Geschäfte entfallen mittlerweile auf den Aufbau und die Betreuung von nationalen und internationalen Technologienetzwerken. Ein weiteres Drittel ihres Umsatzes generiert EurA mit der Vermittlung von nationalen und internationalen Fördermitteln für Innovation und Investition. Die übrigen 30 Prozent verdient das Unternehmen mit Managementdienstleistungen für die Raumfahrtbehörde ESA, die EU-Kommissionen und Kommunen.

Stark im Kommen und nachgefragt sind vor allem die Nachhaltigkeitsberatung und Energieberatung, angesichts der Energie- und Klimakrise für viele mittelständische Firmenkunden von geradezu existenzieller Bedeutung.

Gut entwickelt hätten sich im vergangenen Jahr vor allem die Tochtergesellschaften der EurA AG im In- und Ausland, weshalb man, wie EurA-Vorstandsmitglied Gabriele Seitz sagte, in Zukunft vor allem die Internationalisierung im Fokus der weiteren Geschäftsentwicklung stehen werde.

20 Prozent aller Geschäfte würden inzwischen bereits mit Kunden außerhalb Europas erzielt. Als Beispiele führte Seitz Kooperationsprojekte zwischen Deutschland und Brasilien sowie Infrastrukturprojekte im Mittleren Osten und in Westafrika an. Bei letzteren gehe es vor allem um den Transfer moderner Energie- und Umwelttechnologien „made in Germany“ nach Afrika und Arabien.

Weitere Schwerpunkte der Unternehmensentwicklung sind die Weiterbildung und Personalbindung. Diesen Aspekt hoben Karl Lingel und Gabriele Seitz am dritten Tag des Betriebsfestes hervor. Mit dem „derzeit energieeffizientesten Bürogebäude im Ostalbkreis“ habe man ein bewusstes Commitment zum Standort Ellwangen setzen und ein angenehmes Arbeitsumfeld schaffen wollen.