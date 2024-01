Wer in den vergangenen zwei Tagen in der Spitalstraße unterwegs war und dabei den Blick mal nach oben gerichtet hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass in der Häuserflucht mehrere Meter über dem Boden einiges in Bewegung ist: Windrädchen in allen Regenbogenfarben rattern im Wind, Blumenkugeln in der Größe vom Gymnastikbällen baumeln von der Aufhängung, die sonst eigentlich nur für die Weihnachtsbeleuchtung genutzt wird, dazwischen große Sonnenblumen, Schmetterlinge, Fahnen und weitere Dekorationselemente in Form floraler Ornamente.

Wird schon für Fasching dekoriert oder will die die Stadtverwaltung die Vorfreude auf die Landesgartenschau befeuern, könnte sich der eine oder andere Passant bei dieser bunten Zusammenstellung fragen.

Keine der beiden Vermutungen ist der Fall, wie Citymanagerin Verena Kiedaisch und Oberbürgermeister Michael Dambacher in einem Pressegespräch am Mittwochnachmittag aufklären.

wir glauben, dass solche Dekorationen die Attraktivität der Stadt unterstreichen könnten. Verena Kiedaisch, Citymanagerin

Um die Innenstadt auch abseits der Weihnachtsbeleuchtung mit saisonalem Schmuck zu verschönern, testet die Stadtverwaltung derzeit in der Spitalstraße insgesamt 22 Dekorationselemente auf ihre Wirkung im Stadtraum, ihre Beständigkeit bei Regen, Wind und Sonnenschein sowie auf etwaige Lärmbelästigungen.

„Im Frühsommer und Herbst wirkte die Stadt bisher immer recht leer und wir glauben, dass solche Dekorationen die Attraktivität der Stadt unterstreichen könnten“, erklärt Kiedaisch und ergänzt: „Es wird am Ende natürlich nicht so unruhig aussehen wie jetzt, aber wir wollen zum Test auch nicht von jedem Motiv direkt fünf oder sechs bestellen.“

Stadt bittet explizit um Feedback auf die Testelemente

Oberbürgermeister Michael Dambacher ist bereits wenige Stunden nach der Installation der Testobjekte von Bürgern auf die zunächst eigenwillig wirkende Komposition angesprochen worden.

So, wie es jetzt dort hängt, hat es eine Art Laborfunktion. Oberbürgermeister Michael Dambacher

Auch hätten sich vereinzelt Anwohner wegen des aus ihrer Sicht zu laut ratternden Windspiels beschwert. Er habe in diesen Fällen darauf verwiesen, dass die Dekoration nun für vier Wochen zu Testzwecken hängen bleibe und die Stadt in diesem Zeitraum über jedes Feedback, ob negativ oder positiv, dankbar sei.

„So, wie es jetzt dort hängt, hat es eine Art Laborfunktion“, betont Dambacher. „Wir probieren uns da jetzt ein bisschen aus, wir werden auch an der einen oder anderen Stelle scheitern, aber das gehört ja auch zum Experimentieren dazu.“

Entschieden hat sich die Verwaltung derzeit lediglich für die Blumenbälle und die Fahnen, bei alle anderen Elementen sei nun die Bevölkerung gefragt. In diesem Kontext ruft der Oberbürgermeister weitere Ellwanger explizit dazu auf, ihr Feedback zu den Dekorationen abzugeben.

Um diese Rückmeldungen zu bündeln, richtet die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite in den kommenden Tagen auch einen Fragebogen ein, über den die Ellwanger ihre Meinungen und Anregungen zu den Dekorationselementen anbringen können. Des Weiteren sind die Fahnen in der Spitalstraße mit QR-Codes versehen, die über einen Link zur Online-Abstimmung weiterleiten.

Finanziert werden sollen diese über das Innenstadt-Projekt „Stadt.Neu.Erleben“, das wiederum durch das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen unterstützt wird. Wie Kiedaisch mitteilt, liegen die Elemente preislich zwischen unter 100 und knapp unter 1000 Euro, halten laut Hersteller dafür aber auch mehrere Jahre.