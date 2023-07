Erzieher schließen Ausbildung ab

31 Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten der Fachschule für Sozialpädagogik St. Loreto in Aalen und Ellwangen haben das letzte Ausbildungsjahr erfolgreich beendet. Sie sind ab sofort staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher. Zusätzlich dürfen Sie sich nun auch als „Bachelor Professional im Sozialwesen“ bezeichnen.

Dieser besondere Anlass wurde gemeinsam mit Familien und Angehörigen mit einem Gottesdienst in der Katholischen Pfarrkirche St. Benedikt in Neuler gefeiert. Anschließend fand die feierliche Zeugnisübergabe im Rahmen eines Sektempfangs statt. Das gemeinsame Essen im Landgasthof Bieg in Neuler rundete den Abend begleitet von vielen gemeinsamen Gesprächen und von den Absolventinnen und Absolventen gestalteten Programmpunkten ab. Der Abend stand ganz im Motto der Abschlussklasse „Farbe bekennen“ als Symbol für ein buntes Miteinander.