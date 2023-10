Erstes Weinfest des Wagnershofs entpuppt sich als ein voller Erfolg

Das Wetter war trist an diesem zweiten Oktoberwochenende. Doch wenn sich die Tür zum Jungviehstall auf dem Wagnershof zum ersten Weinfest öffnet, kommen den Gästen Musik, ein vielfaches Stimmengewirr und der Duft nach frisch gebackenem Zwiebel- und Flammkuchen entgegen. Etwa 250 Gäste sind der Einladung des Wagnershof-Vereins zum ersten Weinfest im Jungviehstall gefolgt, wie aus einem nachträglichen Pressebericht hervorgeht. Die Besucherinnen und Besucher erwartete neun ausgewählte Weine sowie Livemusik von einer Abordnung des Musikvereins Dewangen unter Leitung von Harry Weingart sowie dem „Harry Weingart Trio“.

Die Veranstalter rund um den zweiten Vorstand Hannes Dalhof zeigten sich rundum zufrieden mit dem Abend: „Es ist schön zu sehen, wie viele Leute heute Abend hier sind und wie bunt gemischt das Publikum ist, von Jung bis Alt sind alle hier. Genau dafür steht auch der Wagnershof in Ellwangen, ein Treffpunkt für alle Generationen.“. Und der Wagnershof e.V. hat viel vor in den kommenden Jahren: So soll unter anderem das Obergeschoss renoviert, die Küche in der Gaststätte erneuert und die Duschen im Obergeschoss saniert werden. „Wir freuen uns über jeden, der uns dabei unterstützen möchte“, ergänzt Marius Brenner, der Vorsitzende des Vereins. „Egal, ob als Mitglied im Förderverein, bei Arbeitseinsätzen oder mit Geld- und Sachspenden.“ Aktuelle Informationen zum Wagnershof gibt es auf der Internetseite des Vereins unter www.wagnershof.de