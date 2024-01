In der Nacht zum vergangenen Sonntag ist es in Ellwangen zu einem Einbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, drangen gegen 3.15 Uhr am Sonntag mehrere Personen in die Räumlichkeiten des Norma-Markts in der Marienstraße ein. Zuvor hebelten sie die Schiebetür im Eingangsbereich auf.

In einem Büroraum entwendeten die Diebe Zigarettenstangen im Wert von 600 Euro aus einem Schrank und verstauten diese in zwei Taschen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.