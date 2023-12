Am Mittwoch, 13. Dezember, ist es soweit: Die Westtangente wird nach knapp neun Monaten Bauzeit wieder freigegeben. Das bestätigte nochmals Pressesprecher Anselm Grupp am Dienstag auf Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“. Ursprünglich war eine Wiedereröffnung der Ellwanger Hauptverkehrsader bereits für Anfang November geplant, wegen Lieferengpässen und schlechten Wetterverhältnissen haben sich die Arbeiten verzögert. „Aufgrund der ungünstigen Witterung musste die Baufirma ihre Termine nochmals anpassen. So mussten die Fugen- und die Markierungsarbeiten verschoben werden. Wenn diese Arbeiten aber Ende der Woche und am kommenden Montag durchgeführt werden können, steht einer Freigabe der Strecke am 13. Dezember nichts im Weg“, so Grupp.