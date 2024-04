EnBW ODR spendet je 20.000 Euro für Tafeln in Aalen, Bopfingen und Heubach

Glückliche Gesichter bei den Tafeln in Aalen, Bopfingen und Heubach. Im Februar überreichte der regionale Energieversorger EnBW ODR Spendenschecks in Höhe von je 20.000 Euro. Der Anlass für die Freude: das 20. Jubiläum der Mitarbeiter-Spendenaktion „sehen und helfen“, bei der das Unternehmen die Tafel unterstützt.

Tilmann Haug, Geschäftsführer der Tafeln, zeigt sich begeistert über das Engagement von der EnBW ODR: „Dank Spenden wie dieser können wir sehr vielen bedürftigen Familien in der Region helfen. Die finanzielle Unterstützung der EnBW ODR bedeutet uns sehr viel.“

Den symbolischen Scheck überreichte ODR-Vorstand Sebastian Maier. Er betonte: „Als regionales Unternehmen liegt uns unsere Heimat am Herzen. Die Tafel leistet Großartiges, indem sie nicht nur Lebensmittel verteilt, sondern auch mit offenem Ohr und Empathie unterstützt. Wir sind stolz, diese ehrenamtliche und sehr wertvolle Arbeit zu fördern.“

Die Abwicklung der Spendenaktion findet in Kooperation mit dem Großhändler Omega Sorg statt. Durch die Zusammenarbeit können die Tafeln auf die 20.000 Euro zugreifen und Produkte direkt bei Omega Sorg bestellen. Die effiziente Abwicklung gewährleistet somit eine bedarfsgerechte Versorgung.

Die Teams der Tafeln Aalen, Bopfingen und Heubach engagieren sich jede Woche dafür, Lebensmittel an hilfsbedürftige Menschen zu verteilen. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer setzen sich dabei gegen Lebensmittelverschwendung und Armut ein. Und sie schenken den Menschen damit regelmäßig ein Stück Lebensmut.

Mit der Spendenaktion an alle Tafelläden in ihrem Versorgungsgebiet würdigt die EnBW ODR das soziale Engagement der eigenen Belegschaft. Denn vor 20 Jahren hat der ODR-Betriebsrat die Initiative „sehen und helfen“ ins Leben gerufen, um sich für ein soziales Miteinander in der Heimat der ODR zu engagieren.

Seither spenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Pensionäre der ODR-Familie jährlich Geld oder Überstunden, die sozialen Einrichtungen in der Region zugutekommen. Seit dem Start der Aktion im Jahr 2003 wurden so mehr als 500.000 Euro von den Kolleginnen und Kollegen gespendet.

Landrat Joachim Bläse und Hans Sorg, Geschäftsführer Omega Sorg, sind sich einig: „Die engagierte Haltung der ODR-Belegschaft verdeutlicht ihr großes Bewusstsein um die weniger privilegierten Menschen in unserer Region. Das zeichnet die ODR aus. Dafür unser herzliches Dankeschön.“