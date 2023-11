Eltern und Kinder gedenken stimmungsvoll Sankt Martin in der Basilika

Was könnte besser in unsere unruhige Zeit passen als die Geschichte vom barmherzigen Sankt Martin, der seinen wärmenden Mantel mit einem frierenden Bettler teilt. Der traditionelle Martinsumzug wurde wegen Dauerregens in die Basilika verlegt, was aber die Geschichte in keinster Weise schmälerte. Die katholische Gesamtkirchengemeinde Ellwangen und die Kindergartentagesstätte Sankt Hariolf sowie der Kindergarten Heilig Geist hatten dazu eingeladen und rund 300 Kinder strömten mit ihren Eltern in die Basilika.

Aufgeregte Kinderstimmen und leuchtende Laternen gaben der Basilika ein wunderbares Flair, als Angelika Buchstab an der Gitarre, begleitet von den beiden Sängerinnen Bernadette Klingler und Dorothea Hägele das Lied „Sankt Martin lasst uns feiern“ anstimmten. Pastoralreferent Sven Köder begrüßte die vielen Eltern und aufgeregten Kinder und Regina Rösler und Daniela Neher erzählten, unterstützt durch Bilder auf einer Leinwand, die Geschichte von Sankt Martin. Dieser war der Geschichte nach als Soldat bei grimmiger Kälte auf seinem Pferd unterwegs und traf dabei einen frierenden Bettler am Wegesrand. Kurzerhand teilte Sankt Martin mit seinem Schwert seinen Mantel und übergab die Hälfte an den Bettler. In einem Traum ist Jesus mit der Mantelhälfte dann Sankt Martin erschienen. Dieser Traum verwandelte Sankt Martin und er wurde ein Samariter, dem die armen Menschen immer am Herzen lagen. Für seine Barmherzigkeit wurde er im ganzen Land bekannt und später zum Bischof von Tours ernannt.

Beim Lied „Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind“ teilte Sankt Martin auf der Treppe vor dem Altar seinen Mantel mit dem Bettler, was von großen Kinderaugen verfolgt wurde. Nach der Mantelteilung zogen alle Kinder mit ihren Eltern durch die Basilika und sangen das Lied „Komm wir woll’n Laterne laufen“. Stolz waren die Kinder und ihre Augen leuchteten, als sie mit ihren leuchtenden, selbst gebastelten Laternen Licht in das Dunkel brachten.

Und wie es Sankt Martin in seiner Barmherzigkeit vorgemacht hat, wurden die Spenden während der Martinsfeier und später bei Kinderpunsch und Martinsbrezeln im Kreuzgang der Basilika an den Tafelladen übergeben, um dort Nahrungsmittel für die Armen zu beschaffen. „Ein bisschen so wie Martin“.