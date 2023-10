Ellwanger Wildwochen sind in Espachweiler offiziell eröffnet worden

Die 18. Ellwanger Wildwochen sind im Seegasthof Espachweiler stimmungsvoll eröffnet worden. Das Bläsercorps des Hegerings Ellwangen schmetterte verschiedene Jagdsignale und Küchenchef Franz Bolz und sein Team zauberten feinste Wildspeisen auf die Teller der vielen Gäste. Die Ellwanger Wildwochen haben ein Alleinstellungsmerkmal, denn die Kooperation zwischen Jägerschaft und Gastronomen, machen die Wildwochen nun bereits zum 18. Mal zu etwas ganz Besonderem.

Bläsercorps gehört einfach dazu

Wenn das Bläsercorps des Hegerings Ellwangen unter der Leitung von Jürgen Vaas in der Gastwirtschaft Aufstellung nehmen und die Signale „Begrüßung“, „Jägermarsch“ oder den „Hubertusmarsch“ blasen, dann sind Ellwanger Wildwochen. Und nicht zuletzt darf natürlich das „Signal zum Essen“ nicht fehlen, ein Signal an die Küche mit ihrem Chef Franz Bolz, das festliche Menü auftragen zu lassen. Die Gäste studieren die Speisekarte und lesen solch erlesene Dinge wie Reh-Pilzmaultäschle und Wildpastete an bunten Blattsalaten als Vorspeise. Als Hauptgang wird geschmorte Rehhaxe an Spätburgundersoße, Gemüsegarnitur und Spätzle gereicht und als krönender Abschluss und Gaumenschmeichler Tiramisu von Bratapfel und Preiselbeeren an Sauerkirschragout.

Bevor sich die Gäste allerdings den lukullischen Freuden hingeben konnten, gab’s Grußworte, die das Besondere der Ellwanger Wildwochen herausstellten. Florian Gaugler als Vorsitzender des Ellwanger Hegerings bedankte sich im Vorfeld bei Familie Bolz, welche traditionsgemäß die Eröffnung der Wildwochen trotz Ruhetag in bewährt excellenter Art und Weise möglich gemacht hatten. Sein Dank galt auch Citymanagerin Verena Kiedaisch, welche mit ihrem Team die drei Wochen der Ellwanger Wildwochen organisiert hatte. Und nicht zuletzt sprach er seinen Dank an die Gastronomen aus, welche es in Koopertation mit den Jägern erst möglich machen, dass frisches und regionales Wild auf den Tellern der Gäste landet. Durch die Regionalität werde auf lange Transportwege verzichtet und die Frische sei garantiert. Und Gaugler, selbst Jäger, vergaß auch seine Jagdkameraden nicht, welche viel Zeit im Wald verbringen würden, um der großen Wildnachfrage gerecht zu werden.

Oberbürgermeister Michael Dambacher sagte: „Die Ellwanger Wildwochen, dieses Jahr zum 18. Mal, sind erwachsen geworden. Das Zusammenspiel zwischen Jägern und Gastronomen ist toll und trägt dazu bei, dass die Strahlkraft der Wildwochen bis nach Stuttgart reicht und diese damit bis weit über die Grenzen von Ellwangen hinaus bekanntmachen. Karl Bux, seines Zeichens Vorsitzender von Pro Ellwangen, sagte: „Eigentlich ist schon alles gesagt, was ich auf meinem Manuskript stehen habe aber er schwenkte einfach um und brachte ein paar kleine Anekdoten über Jäger zu Gehör. So berichtete er von einem ihm bekannten Jäger, der immer rechtzeitig zu den Wildwochen zwei Wildschweine schießen konnte. Bux dankte in diesem Zusammenhang für die Geduld der Jäger, die oft stundenlang ansitzen würden, um die Gastronomen beliefern zu können. Die Ellwanger Wildwochen bieten Regionales frisch aus dem Wald, die Gastronomen machen Feines daraus und die Bläserinnen und Bläser des Hegerings geben den Wildwochen ein jagdliches Gepräge. „Besser kann eine Kooperation nicht funktionieren“, so Bux.