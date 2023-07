Ellwanger Theatermenschen und Petruccio zähmen „Die Widerspenstige“

Wenn bei Pozzuoli im Golf von Neapel die Sonne wie ein rotglühender Ball im Mittelmeer versinkt, wird es im Ristorante von Don Battista lebendig. Dann kommen die Touristen, um bei Rotwein und Ossobuco den romantischsten Sonnenuntergang in ganz Kampanien zu erleben. Wirklich empfehlenswert sind weder der Wein noch die geschmorten Beinscheiben. Nur die Spaghetti Napoli kann nicht mal Battistas miese Küche verderben. Die Hauptattraktionen des Hauses sind das allabendliche Naturschauspiel und Bianca, die hübsche Tochter des Wirts. Sie hat drei Verehrer, darf aber erst heiraten, wenn ihre kratzbürstige Schwester Katharina unter der Haube ist. Deren loses Mundwerk schlägt potenzielle Bewerber sofort in die Flucht. Basta. Und so nehmen die turbulenten Ereignisse um Don Battista und seine Töchter ihren Lauf.

Dass das Wetter weder mit Sommer noch mit Italien viel zu tun hatte und die Ellwanger Theatermenschen daher in die Große Stallung ausweichen mussten, störte das Vergnügen des Publikums am sehr gut besuchten Premierenabend des Sommerstücks „Die Widerspenstige“ nicht im mindesten. Sie wären nicht die, die sie sind, gelänge es dieser großartigen Truppe nicht, mit leichter Hand italienisches Flair aufs Schloss zu zaubern, auch wenn es wie aus Kübeln schüttet und in der Ferne der Donner grollt. Seit rund 20 Jahren sorgen die Theatermenschen mit ansteckender Spielleidenschaft beim Sommer in der Stadt für unvergessliche theatralische Höhepunkte. Unter der bewährten Regie von Karin Ziegler und Andreas Müller haben sie sich dieses Mal mit Humor, Esprit und Charme an Shakespeare entlang gehangelt und mit Martina Klopfer als Katharina und Florian Hägele als Petruccio ein Traumpaar gefunden, das nur auf den ersten Blick keines ist. Nach allen Regeln junger Liebe giften sich die beiden an und lassen kein gutes Haar aneinander.

Eigentlich lässt sich Petruccio auf das Spiel nur ein, damit seine Kumpels Hortensio (Julian Krockenberger), Lucenzio (Werner Schindhelm) und Gremio (Manuel Rathgeb) beim Werben um Bianca (Sabine Wetzel) freie Bahn haben. Ach so, ja, Geld gibt’s auch, wenn er sich um den ruppigen „Ladenhüter“ kümmert. Und weil Petruccio auch endlich den Fittichen seiner keifenden Mutter (Claudia Schreiner–Braun) entrinnen will, verdingt er sich bei Don Battista (Matthias Ehret im Wechsel mit Gerald Marek) und dessen taffem Eheweib (Tanja Peter) als Kellner. Als solcher bedient er auch die Kuhlmanns aus Verden an der Aller. Horst (Peter Mennicken, natürlich in weißen Socken und Sandalen), seine „Maus“ (Claudia Ebersbach) und ihre Tochter Frederike (Michaela Fuchs) sind ein urkomisches Trio. So und nicht anders stellt man sich eine deutsche Touristenfamilie vor — er oberlehrerhaft, sie leicht verhuscht, das Einzelkind genervt.

Die beiden wunderbaren Witwen (Brigitte Ehret und Silke Wolf) geben sich derweil in vollen Zügen Battistas fragwürdigem Vino Rosso hin und lästern schnatternd ab, dass es eine wahre Freude ist. Zwischendurch entert eine deutsche Schulklasse Bühne und Ristorante, die von Frau Sturz (Ulrike Burchert) nicht zu bändigen ist. Im Hintergrund trällert ein braungebrannter Sänger (Bernd Brasse) unermüdlich „O sole mio.“ Und ein einsamer Poet (Peter Lange–Hagmann) schmachtet gereimt die schöne Bianca an: „Wo bleiben die großen Gefühle?“, fragt er bang.

Sie sind da, die großen Gefühle. Wenn die Sonne am Firmament irgendwo hinter Battistas Ristorante untergeht im Meer, das wegen der Badezusätze von Lucenzios Vater mal strahlend blau und mal lila ist, geht ihm das Herz auf. Und nicht nur ihm. Auch dem Publikum. Fürs süditalienische Bühnen–Outfit sorgen Matthias Ehret und sein Team. Gabi Bolbach verantwortet die Kostüme, Maske und Frisuren Michaela Fuchs und Verena Wölfle.

Wer erfahren möchte, ob es ein Happy End gibt, hat dazu am heutigen Freitag, 28. Juli, um 20 Uhr und am Sonntag, 30. Juli, um 18 Uhr Gelegenheit. Weitere Aufführungen am Freitag und Samstag, 4. und 5. August, jeweils um 20 Uhr. Tickets im Vorverkauf bei Musik Bader und in der Stadtbibliothek 12 Euro, Schüler und Studenten sechs Euro. Abendkasse und Einlass jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn.