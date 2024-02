Ellwanger Theater zeigt „Wie im richtigen leben“

Der Theaterverin Ellwangen präsentiert im Februar und März an mehreren Terminen „Wie im richtigen Leben“. Das Stück von Bernd Gombold ist in der Ellbachhalle in Ellwangen zu sehen, wie der Verein mitteilt.

Charly, Inhaber des renommierten Hotel-Restaurants „Zum Goldenen Ochsen“ möchte in „Wie im richtigen Leben“ die Tradition noch einmal aufleben lassen und im alten Saal des „Ochsen“ wie in früheren Zeiten ein Wilderer-Drama aufführen. Sein betagter, aber schlitzohriger Vater Johann, den er als billige Aushilfskraft ausnützt, freut sich schon auf eine Rolle, aber Charly will ihn auf keinen Fall dabeihaben und schikaniert ihn, wo er kann. Auch die tüchtige Kellnerin Tina leidet unter den Launen und der Anmache ihres Chefs. Die quirlige Theatergruppe streitet, dass die Fetzen fliegen, und Regisseur Charly hat seine liebe Not, den Haufen zusammen zu halten. Bei der Premiere geht dann alles schief, was schiefgehen kann.

Das Stück ist am Samstag, 24. Februar, um 14 Uhr sowie am Freitag, 1. März, am Samstag, 2. März, am Freitag, 8. März, und am Samstag, 9. März, jeweils um 20 Uhr zu sehen. Karten gibt es an der Abendkasse sowie telefonisch im Vorverkauf bei Familie Föhr unter 07568/724 von 18.30 bis 20.30 Uhr.