Ellwanger Staatsanwaltschaft arbeitet an der Belastungsgrenze

Es waren drei große Fälle, mit denen sich die Staatsanwaltschaft Ellwangen in den vergangenen Monaten beschäftigen musste. Neben dem Mord an einer Rentnerin in Giengen und einem versuchten Totschlag, bei dem ein Mann von einem anderen erst mit einer Kettensäge bedroht und dann mit dem Auto überfahren wurde, war dies insbesondere der Fall des zu Tode gequälten Zweijährigen aus Aufhausen. Neben diesen besonders prominenten Fällen konnte die Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr insgesamt 22.163 Verfahren abschließen, wie der leitende Oberstaatsanwalt Andreas Freyberger mitteilt. Ein Höchstwert. Ein Mehr an Arbeit will natürlich auch erledigt werden. Zwar sei Personal aufgestockt worden, doch die Staatsanwaltschaft arbeite nach wie vor an der Belastungsgrenze. Das verdeutlichen die Zahlen, die Freyberger jüngst gemeinsam mit dem ersten Staatsanwalt Klaus Schwichtenberg sowie Pressesprecher und ebenfalls Staatsanwalt Maximilian Adis vorstellte.

Dass die Gerichte und damit auch die Staatsanwaltschaften von Jahr zu Jahr mehr zu tun bekommen, ist laut Freyberger aber kein Ellwanger Phänomen, sondern ein bundesweites. Im vergangenen Jahr wurden 38.220 Verfahrenseingänge registriert. Das sind fast 4000 mehr als 2021. Somit muss ein Ellwanger Staatsanwalt durchschnittlich sieben Verfahren pro Tag erledigen. Wie Freyberger mitteilt, sei das nur durch die hohe Leistungsbereitschaft der Staatsanwälte zu schaffen. Das Pensum müsse gehalten werden, damit man nicht untergehe. Aber auch die Qualität der Arbeit dürfe nicht leiden, betont er. Die Entwicklung der vergangenen Jahre würde ihm aber durchaus Sorgen bereiten. Doch nicht nur das erhöhte Arbeitsaufkommen, sondern auch die zunehmende Komplexität erschweren die tägliche Arbeit. Rechtslagen hätten sich stark verkompliziert, wodurch die Bearbeitung von Strafverfahren wesentlich aufwendiger sei, sagt Freyberger.

Bedenklich findet der leitende Oberstaatsanwalt den derzeitigen Gesetzentwurf zur Teillegalisierung von Cannabis. Von der Politik werde zwar angenommen, Strafverfolgungsbehörden und Gerichte würden durch diesen Schritt weniger zu tun bekommen, doch sei eher das Gegenteil zu erwarten. Da seien sich zwar alle Praktiker einig, die hätten aber kaum Gelegenheit bekommen, zum Gesetzentwurf Stellung zu beziehen. Man habe den Staatsanwaltschaften fünf Tage Zeit gelassen, sich zu einem 161–seitigen Gesetzentwurf zu äußern, so Freyberger.

In den vergangenen 20 Jahren hat die Staatsanwaltschaft eine deutliche Steigerung von Hasskriminalität festgestellt. 184 Fälle waren es allein im Corona–Jahr 2021. Die Zahl stellt laut Maximilian Adis den bisherigen Höchststand dar. Die meisten Fälle hätten zwar einen rechtsradikalen Hintergrund, doch nicht jeder Täter könne auch der rechten Szene zugeordnet werden. Ein Großteil seien Jugendliche, die im Internet strafbare Inhalte posten und teilen würden. Für die Staatsanwaltschaft seien das aber keine Dumme–Jungen–Streiche. Hasskriminalität werde mit „aller Härte“ verfolgt, so Adis.

Eine weitere Herausforderung, die in Zukunft auf die Staatsanwaltschaften zukommen könnte, sind laut Freyberger Straftaten, die mittels der Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz (KI) begangen werden. Etwa , wenn eine Großmutter von Straftätern angerufen werde, die die Stimme des Enkels durch KI perfekt imitieren könnten.

Die schwerwiegendsten Fälle der Staatsanwaltschaft

Im Mai 2022 ist ein damals 33–Jähriger aus dem Bopfinger Teilort Aufhausen vor der Ersten Schwurgerichtskammer am Ellwanger Landgericht wegen Totschlags in Tateinheit mit schwerer Misshandlung von Schutzbedürftigen zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte im Herbst 2021 den fast zweijährigen Sohn seiner damaligen Lebensgefährten durch einen Stampftritt auf den Bauch so schwer verletzt, dass das Kleinkind kurze Zeit später verstarb. Staatsanwaltschaft sowie Verteidigung gingen in Revision. Der Berufung der Anklage wurde stattgegeben. Der Bundesgerichtshof (BHG) in Karlsruhe hob das Urteil auf. Die Staatsanwaltschaft strebt eine Neuverurteilung wegen Mordes an. Wann neu verhandelt wird, ist laut dem leitenden Oberstaatsanwalt Andreas Freyberger noch nicht bekannt.

Wegen Mordes hat die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ellwangen im vergangenen Oktober einen 27–jährigen Beikoch aus Giengen zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht ordnete die Unterbringung des Griechen in einer Entziehungsanstalt an. Eine besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt. Opfer der brutalen Tat vom 11. März 2022 in Giengen war eine im selben Haus wohnende 87–jährige Nachbarin des Angeklagten, die infolge der schweren Kopfverletzungen am 12. März im Krankenhaus verstarb.

Weil er einen 35–jährigen Mann in Oberkochen mit einer Kettensäge bedroht und absichtlich mit dem Auto angefahren und ihn dabei schwer verletzt hat, musste sich ein 34–jähriger, in Heidenheim geborener Deutscher seit dem 31. Januar 2023 vor der Ersten Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ellwangen wegen versuchten Mordes verantworten. Am dritten Verhandlungstag, verkündete der Vorsitzende Richter Bernhard Fritsch das Urteil: eine Gefängnisstrafe von drei Jahren.