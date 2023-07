250.307 Kilometer: Diese Zahl muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Geschafft haben diese enorme Strecke 1017 Radler in 56 Teams beim Ellwanger Stadtradeln, und sie haben damit über 41 Tonnen CO2 vermieden. Am Sonntag wurden sie im Rahmen der Ellwanger Heimattage auf dem Schloss für diese sportliche Leistung geehrt.

Oberbürgermeister Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab begrüßten dazu die 56 Teams aus Firmen, Sportvereinen, Schulen, Vereinen und Fraktionen und gratulierten zu dieser grandiosen Leistung. Bricht man die gefahrenen Kilometer auf die Einwohnerzahl von Ellwangen runter, ist im Schnitt praktisch jeder Ellwanger zehn Kilometer gefahren. Vom 12. Juni bis 2. Juli waren das 250.307 Kilometer, was einer Tagesleitung von durchschnittlich 246 Kilometern pro Teilnehmer ausmacht.

Doch genug der Statistiken. Dass dies alles so reibungslos über die Bühne ging, dafür dankte Volker Grab dem Rathausteam mit dem Mobiltätsbeauftragten Charly Kurz. Und Grab hatte auch noch die eine oder andere Anekdote dabei. Eine davon handelte vom spannenden Kampf um den ersten Platz zwischen dem Peutinger–Gymnasium und der Varta. Schulleiterin Stella Herden und die Schülerinnen und Schüler verzichteten beim Ausflug kurzerhand auf den Bus und stiegen aufs Rad. Die dadurch gefahrenen Kilometer sicherten den Sieg bei den größten Teams.

Die Gewinner

Bei den Einzelfahrern sicherte sich Markus Walter mit 2071 Kilometern den ersten Platz, gefolgt von Joachim Frey (Rennradler Skiclub Virngrund Eigenzell) mit 1854 Kilometern. Auf Platz drei landete Michael Rieger (Pfahlheim 2023) mit 1716, auf Platz vier Alfred Hauber (Fahrradgruppe Ü 60 FC Röhlingen mit 1708 und auf Platz fünf Kevin Ullmann (Fit for rescue THW Ellwangen) mit 1662 Kilometern.

Die aktivsten Teams waren auf Platz 1 die Rennradler Skiclub Virngrund Eigenzell (neun Fahrer mit jeweils 1388 Kilometern). Sie holten den Sieg, weil sie in eineinhalb Tagen ohne Schlaf nach Venedig radelten. Auf Platz 2 die Fahrradgruppe Ü 60 des FC Röhlingen (zehn Fahrer mit jeweils 992 Kilometern), auf Platz drei die BVSG Ellwangen (sechs Radler mit 554 Kilometern pro Fahrer), Platz vier Benz and friends (sechs Fahrer mit jeweils 542 Kilometern) und auf Platz fünf The K’S CO (acht Radler mit 506 Kilometern pro Fahrer).

Die größten Teams waren auf Platz eins vom Peutinger–Gymnasium (120 Radler, 19.536 Kilometer), Platz zwei Firma Varta (75 Radler mit 18.236 Kilometern), Platz drei Hariolf–Gymnasium (81 Radler mit 15.392 Kilometern) Platz vier Firma Kicherer (38 Radler mit 12.772 Kilometern und Platz fünf KBSZ Team Bikeholics (78 Radler mit 12.747 Kilometern).