Die Ellwanger Narrenpolizei (Napo) hat am Faschingsdienstag traditionell das Rathaus erstürmt. Es galt, in den zweiten Stock ins Büro von Oberbürgermeister Michael Dambacher vorzudringen und diesen abzusetzen. Zwar leisteten Dambachers „Weltraumkrieger“ ordentlich Widerstand, doch am Ende musste sich der Rathauschef seinem vorbestimmten Schicksal ergeben. Die Napo führte ihn hinaus und runter zum Fuchseck, wo der Schultes offiziell abgesetzt wurde.

Blockaden, Rathausmitarbeiter in Astronautenanzügen und mit Lichtschwertern bewaffnet - waren es im vergangenen Jahr noch süße Honigbienen und Ninjas, die sich der Napo entgegengestellt hatten, musste sich die Faschingszunft nun gegen „Imperator Dambachers“ galaktische Sturmtruppler durchsetzen.

1 von 10

Und wie man die Napo kennt, ist keine Verteidigung stark genug. So bahnten sich die Narrenpolizisten ihren Weg bis ins Büro des Rathauschefs, der, selbst in einen Astronautenanzug gehüllt, fröhlich bei einem Gläschen Sekt in seinem Bürosessel fläzte und sich vom Eindringen der Napo zunächst „völlig unbeeindruckt“ zeigte.

Ja, bis er dann den Rathausschlüssel herausrücken musste. Spätestens da dämmerte dem Schultes, dass sein „letztes Stündlein“ (zumindest bis Faschingsende um 0 Uhr) geschlagen hatte.

Prominenten wird der Prozess gemacht

Am Fuchseck wurden Dambacher und dessen „interstellarer Intimus“, Bürgermeister Volker Grab, abgesetzt. Zudem machte die Napo weiteren bekannten Ellwangern, die sich im vergangenen Jahr offenbar so einiges haben zu Schulden kommen lassen, den Prozess. Stefan Powolny, Geschäftsführer der Stadtwerke und der LGS GmbH zum Beispiel.

„Nun, lieber Stefan, höre gut zu, unsere Anklage kennt für dich kein Tabu“, sagte der am Dienstag neu eingesetzte Napo-Chef und damit Nachfolger von Joschi Ziegler, Christian Lechner.

Lechner kritisierte, dass trotz breiter Forderung der Ellwanger Bevölkerung bis heute keine Pläne für einen öffentlich zugänglichen FKK-Strand auf dem Landesgartenschau-Gelände eingereicht worden seien. Die Pläne hierfür seien bis spätestens Aschermittwoch 2025 bei der Napo einzureichen. Als Strafe soll Powolny am Faschingsdienstag kostenfreies Gas an die am Fuchseck versammelten Bürger ausgeben.

Der „Bembel des Todes“ für Thomas Töpfl

Auch Thomas Töpfl, Geschäftsführer der Baugenossenschaft, wurde der Prozess gemacht. Knapp zehn Jahre nach der Schließung des Gefängnisses seien die Räumlichkeiten immer noch nicht in stilvolle Apartments umgebaut worden, verlas Julian Keßler, Vize-Chef der Napo. Dafür muss Töpfl nun bis zur Beerdigung der Fasnacht den sogenannten „Bembel des Todes“ um den Hals tragen.

Michael Eiberger von der VR-Bank Ellwangen wurde aufgefordert, eine „Standleitung“ zwischen Bank und Rotochsenbrauerei einzurichten. Denn bei der Brauerei erhalte man 5,2 Prozent auf seine finanziellen Einlagen, bei der VR-Bank bewege sich der übliche Zinssatz weit darunter. Als Strafe musste Eiberger „Goldmünzen“ an die Fuchseck-Besucher verteilen, die er „beim Goldschürfen in der Jagst“ erbeutet hat.

Auch „Punto“-Wirt Asma Gebreloel wurde angeklagt, da seine Almhütte trotz „Gemeinderatsbeschluss“ nicht nach den Heimattagen auf- und erst vor Ostersonntag wieder abgebaut wurde. „Aufgrund der gekürzten Öffnungszeiten waren die Bürger gezwungen, sich mit niedrigpreisigem Alkohol bei Netto und Norma einzudecken und ihr tägliches Abendessen selbst zuzubereiten“, sagte Keßler. Dafür sollte der Wirt am Faschingsdienstag Freibier an alle Ellwanger ausschenken.

Nach den Absetzungen und Prozessen wurde noch ordentlich bei lauter Musik gefeiert - und zudem die eine oder andere Konfetti-Kanone abgefeuert. Nur die von „Space-OB“ Dambacher hatte offensichtlich Ladehemmungen.