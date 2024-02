Mit Blick auf den 2019 begonnenen Synodalen Weg in Deutschland hat Prälat Professor Markus Graulich aus dem Vatikan am Freitag im Jeningenheim einen Vortrag über die Chancen und Möglichkeiten von Reformen gehalten.

Doch der Salesianer Don Boscos, derzeit der höchste Deutsche, der im Vatikan arbeitet, dozierte in seinem knapp einstündigen wissenschaftlichen Referat über die Köpfe der rund hundert in der Kirche engagierten Versammelten hinweg. Vor allem Laien kamen sich vor wie an der Universität. „Das war eine Vorlesung über Kirchenrecht“, war die einhellige Meinung. Im Anschluss an die „Vorlesung“ gab es eine rege Diskussion mit rund einem Dutzend Wortmeldungen aus dem Auditorium. Dabei wurde Kritik an den hierarchischen Strukturen der Kirche und an der mangelnden Demokratie geübt.

Missbrauchsskandal, Rolle der Frau, Kirchenaustritte

Hintergrund der Diskussion: Der Vatikan hatte die Deutsche Bischofskonferenz mit einem Brandbrief aus Rom aufgefordert, eine geplante Abstimmung über die Satzung des angestrebten Synodalen Ausschusses von der Tagesordnung der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe vom 19. bis 22. Februar in Augsburg zu nehmen. Auf der Bischofskonferenz gab es Pläne für ein Reformgremium, in dem Bischöfe und Laien gleichberechtigt entscheiden. Der Synodale Weg ist vor dem Hintergrund des Missbrauchsskandals, der Neubewertung der Sexualmoral, des Diakonats der Frau, des Machtmissbrauchs und der Kirchenaustritte entstanden.

Stadtpfarrer Sven van Meegen, der Markus Graulich vor 24 Jahren in Rom kennengelernt hat und ihn als einen Freund bezeichnet, stellte ausführlich den Referenten vor, der in diesem Jahr ein echtes Jubiläumsjahr feiern kann. So sei Graulich nicht nur seit 40 Jahren Salesianer und seit 30 Jahren Priester. 25 Jahre ist es her, dass er in Rom den Doktortitel „Dr. iur. can.“ erworben hat, vor 20 Jahren hat er in Mainz habilitiert, vor 25 Jahren wurde er Professor für Grundfragen und Geschichte des Kirchenrechts an der Päpstlichen Universität der Salesianer in Rom. Graulich war Direktor des Instituts für Kirchenrechtsgeschichte, wurde 2009 als Kirchenanwalt an den Obersten Gerichtshof berufen und 2011 zum Konsultor des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte und zum Richter an der Römischen Rota ernannt. Papst Franziskus berief ihn 2014 in den Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte. Außerdem wird Graulich noch in diesem Jahr 60 Jahre alt.

„Wir haben die Brille von Deutschland auf“, sagte van Meegen zum Synodalen Weg, mit dem sich die katholische Kirche in Deutschland auf einen Weg der Umkehr und Erneuerung begeben will, und blickte auf Weltkirche und Weltsynode.

"Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Synode"

„Ich bin ein Fan der Synodalität, wenn sie richtig verstanden wird“, unterstrich Graulich zu Beginn seines Vortrags. Man finde den Begriff Synodalität aber weder im Zweiten Vatikanum noch im Gesetzbuch der Kirche, sagte er. Synodalität habe zu tun mit der Gemeinschaft des Volkes Gottes und mit der Mitverantwortung aller Gläubigen auf verschiedenen Ebenen für die Sendung der Kirche. Dabei zitierte der Kirchenrechtler mit Blick auf Rechte und Pflichten der Gläubigen den Kanon 204 und den Kanon 208 des kirchlichen Gesetzbuches.

Eine synodale Kirche sei eine partizipative, mitverantwortliche Kirche, so der Referent. Die Priester und Bischöfe hätten die Gläubigen einzubeziehen und dann ihre Entscheidungen zu treffen. Papst Franziskus wünsche sich eine Kirche des Zuhörens, des wechselseitigen Anhörens der Gesamtheit der Getauften und des Hinhörens auf den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. „Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Synode“, sagte Graulich. Der synodale Prozess habe Anfang und Zielpunkt im Volk Gottes.

Graulich kritisierte, die deutschen Bischöfe hätten beim Synodalen Weg das Kirchenrecht nicht beachtet, im Gegensatz zum Synodalen Weg der Kirche in Aus-tralien, die sich für eine synodale Struktur entschieden habe, wie sie im Codex vorhanden sei. Ein Drittel der regelmäßigen Kirchgänger hätten in Australien am Konsultationsprozess teilgenommen, berichtete er. In Deutschland werde es in drei Jahren eine neue Versammlung geben.

Viele Chancen vertan

„Schade, weil viele Chancen vertan wurden“, zeigte sich Sven van Meegen enttäuscht, es wäre viel mehr möglich gewesen. Grundfehler sei, dass das breite Volk nicht von Anfang an am Prozess beteiligt worden sei, merkte Generalvikar Prälat Werner Redies an.

Offizial Domkapitular Thomas Weißhaar (Rottenburg) zog die Würzburger Synode von 1971 bis 1975 heran, die bis jetzt auf eine Antwort aus Rom warte, und fragte: „Warum kein Partikularkonzil?“ Schwester Veronika Mätzler von den Anna-Schwestern berichtete über demokratische Strukturen in den Orden. Dort könnten alle Ordensmitglieder nicht nur beraten, sondern auch beschließen.

Der gewählte Vorsitzende der Ellwanger Gesamtkirchengemeinde, Christoph Romer, setzte sich ein, die Rolle der Frau in der Kirche zu stärken. Josef Lingel sprach von einem „Scherbenhaufen“ und fragte nach „Heilung“.