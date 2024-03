In der vergangenen Sitzung des Ellwanger Gemeinderats ist über einen möglichen Abbruch des „Haus Fischer“ am Palais Adelmann beraten worden. Entsprechende Maßnahmen, zu denen auch die barrierefreie Ertüchtigung des Veranstaltungszentrums zählt, wurden aber bis nach 2026 zurückgestellt. In der Donnerstagssitzung des Gemeinderats am 7. März will die CDU nun einen Antrag stellen, das „Haus Fischer“ noch vor der Landesgartenschau 2026 abzureißen, damit die „Weinstube Kanne“ dort einen Biergarten betreiben kann.

CDU will Abriss des Hauses prüfen lassen

Die CDU-Fraktion beantragt die kurzfristige Prüfung des Abbruchs des „Haus Fischers“ und die Schaffung eines Zugangs in den Palaisgarten sowie die Nutzungsmöglichkeit der entstehenden Freifläche, heißt es in einem Schreiben des Fraktionsvorsitzenden Armin Burger. Und weiter: Um eine Entscheidung treffen zu können, beantrage die CDU-Fraktion eine entsprechende Visualisierung der Freifläche inklusive Zugang und Blickbeziehung zum Palaisgarten sowie eine beispielhafte Darstellung der Möglichkeiten für die Gastronomie.

Das Haus Fischer sei baufällig und seit Jahren ungenutzt. Mit dem Abbruch sei ein direkter Zugang in den Palaisgarten von Seiten der Oberen Straße möglich. Insbesondere im Hinblick auf die vielfältige Nutzung des Palaisgartens im Jahr der Landesgartenschau ist es aus Sicht der CDU attraktiv, einen direkten Zugang von zentraler Seite und nicht nur über den Seiteneingang zu schaffen. Zudem würde die Nutzung der Freifläche beispielsweise „als gastronomisches Außenangebot die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt deutlich erweitern“.

Für die CDU-Fraktion ist klar, dass die Baulücke nur eine temporäre Einrichtung sein kann und nach dem Jahr der Landesgartenschau die barrierefreie Erschließung des Palais auf der Freifläche realisiert wird.

Der Abbruch des Hauses Fischers müsse in jedem Fall erfolgen, schreibt Burger. „Wir möchten die Gelegenheit nutzen und hier einen bestehenden Stadtraum für die Bürgerinnen und Bürger neu erlebbar zu machen und eine attraktive Außengastronomie für die Sommermonate zu schaffen.“ Der Abbruch könne schnell umgesetzt werden, sodass eine Nutzung der Freifläche bereits im Jahr 2025 möglich sei. Die Betreiber und Eigentümer der „Weinstube Kanne“, Hariolf und Wolfgang Kirsch, haben laut Burger signalisiert, dass sie die Fläche entsprechend nutzen und auch die Hausfassade ihres Gebäudes entsprechend renovieren würden.

Die Ertüchtigung des Palais Adelmann sowie den Abriss des „Haus Fischer“ hatte Elisabeth Balk, Leiterin des Stadtbauamts, mit rund 2,85 Millionen Euro beziffert.