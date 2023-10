Verkaufsoffener Sonntag am 22. Oktober: Das ist geboten

Der Ellwanger Herbst steht vor der Tür. Am 22. Oktober lädt der Stadtmarketingverein Pro Ellwangen gemeinsam mit den Einzelhändlern zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Doch die Ellwangerinnen und Ellwanger dürfen sich auf viel mehr als offene Läden und spezielle Shopping-Angebote freuen. Neben den Wildwochen und zahlreichen Foodtrucks präsentieren sich auch über 30 Aussteller beim Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt in der Innenstadt.

Sonderaktionen in vielen Läden

„Unser Anliegen ist es, Frequenz in der Stadt zu schaffen. Dafür wollen wir nicht kleckern, sondern klotzen“, berichtet Pro-Ellwangen-Vorstandsmitglied Xaver Franz Weber. Dafür wurde für den 22. Oktober ein buntes Programm zusammengestellt. Im gesamten Stadtgebiet haben Geschäfte geöffnet. Viele Händler haben sich für den verkaufsoffenen Sonntag Sonderangebote ausgedacht: Im Ellwanger Hemdenhaus gibt es zum Beispiel am 21. und 22. Oktober 20 Prozent Nachlass auf alle Oberteile und Jacken und 50 Prozent Rabatt auf alle Damenjacken.

Bei Stade Optik gibt es nach Terminabsprache eine Lindbergfassungs-Aktion mit ausgewählten Lindbergbrillen für 199 Euro und kostenlose Messung der Augenbaulänge bei Kindern und Jugendlichen. Bei Juwelier Hunke gibt es 10 Prozent Rabatt auf die Pop-Charm-Kollektion von Ania Haie, bei Schuh-Neubert findet das gesamte Wochenende über ein Hausflohmarkt sowie eine Bilderausstellung von Martin Lang statt.

Kinder dürfen bei Musik Bader gemeinsam mit Thomas Bader jegliche Instrumente ausprobieren, Möbel Neukamm gibt Sonderrabatt auf Ausstellungsstücke und bei Kicherer Home gibt es eine „Kitchenaid-Vorführung“.

Foodtrucks auf dem Marktplatz

Bereits ab Freitag werden auf dem Marktplatz außerdem mehr als zehn Foodtrucks internationale Speisen bei den „Food Days“ verkaufen. Organisiert wird das Event von „Hellfire Concerts“. Dazu spielen Ellwanger Nachwuchsbands live auf der Bühne nebenan. Am Freitag treten „Smokebreak“ und „Freischwimmer“ auf, am Samstag sorgen „Roger & TheTinWhistles“, „Endless Call“, „Funky Monkey“ und „Mr. Blue“ für Stimmung.

Zum Abschluss am Sonntag spielen zudem Anni Bengelmann mit Band und „Hackberrry“. Die Foodtrucks sind am Freitag, 20. Oktober von 17 bis 22 Uhr geöffnet, am darauffolgenden Samstag von 10.30 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr. Der Wochenmarkt wird am Samstag deshalb nicht auf dem Marktplatz, sondern in der Fußgängerzone stattfinden, teilt Citymanagerin Verena Kiedaisch mit.

Über 30 Kunsthandwerker stellen aus

Ursprünglich als „Minimarkt“ geplant, aufgrund der guten Resonanz der Aussteller nun aber ein Markt mit großem Angebot, ist der Kreativ- und Kunstahdnwerkermarkt. Über 30 Aussteller verkaufen dort laut der Citymanagerin Deko und weitere nützliche Dinge aus den unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Stoff, Filz, Papier oder Beton bis hin zu handgemachten Pflegeprodukten. Ebenso wird es Angebote für Kinder geben, wie das Kürbis-schnitzen, passend zum Herbst.

Ebenfalls prominent präsentieren wollen sich die Ellwanger Wildwochen rund um das Fuchseck. Während der Bläser Corps für musikalische Begleitung sorgt, informiert der Hegering über die Jagd und das Wild in der heimischen Natur. Sogar Wildfleisch direkt vom Jäger kann man vor Ort kosten und kaufen. Auch das Gesundheitsmobil der AOK, einer der Partner der Ellwanger Wildwochen, wird vor Ort sein. Ein besonderes Highlight: Das „Eulenerlebnis Kraus“ bietet Jung und Alt einen einzigartigen Einblick in die faszinierende Welt der Eulen.

Zum verkaufsoffenen Sonntag verkehren der Stadt-Bus und der Stadt-Land-Bus aus allen Ellwanger Teilorten und dem gesamten östlichen Landkreis in einem Sonderfahrplan. Für nur einen Euro Fahrpreis kann man freitags und samstags bis 23.55 und sonntags bis 21.55 bequem und ohne eigenes Auto nach Ellwangen reisen. Der Fahrplan ist im Internet auf der Website der Stadt abrufbar.