„Seit zwei Jahren ist Krieg in der Ukraine - und es ist kein Ende in Sicht.“ Josef Baumann vom Ellwanger Friedensforum hat am Samstag bei einer Kundgebung des Aktionsbündnisses Mahnwache zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs unter Verweis auf den Film „Im Westen nichts Neues“ Parallelen zu den Grabenkämpfen, der Materialschlacht und der Not der jungen Soldaten im Ersten Weltkrieg gezogen.

„Im Osten nichts Neues, und immer wieder der Ruf nach noch mehr Waffen und dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss, koste es, was es wolle“, sagte Baumann vor rund 40 Zuhörerinnen und Zuhörern am Fuchseck: „Also Kampf bis zum letzten Mann?“ Der Friedensaktivist fragte sich: „Wann gehen der Ukraine die Männer aus? Und wie viele Menschenleben hat der Kampf bereits gekostet?“ Die offizielle Zahl der Gefallenen werde geheim gehalten, so der Redner. Seriöse Kriegsbeobachter gingen von mehr als 40.000 Toten auf ukrainischer Seite und von bis zu 70.000 Toten auf russischer Seite aus.

Baumann hegte Zweifel daran, dass die Ukrainer für unsere westlichen Werte kämpfen, die territoriale Unversehrtheit der Ukraine verteidigen und verhindern, dass der Aggressor weitere Länder überfällt. „Der wahre Grund für den Ukrainekonflikt wird verschwiegen und eine Verhandlungslösung abgelehnt“, vermutete er. Auf der russischen Seite bediene das derzeitige Nato-Manöver das Narrativ, dass der böse Westen das heilige russische Vaterland zerstören wolle und man deshalb weiterkämpfen müsse. „Leider hat der Glaube an eine militärische Lösung von Konflikten bereits im Ersten und Zweiten Weltkrieg Berge von Leichen unter die Erde versetzt“, beklagte Baumann. Ein dritter Weltkrieg würde wohl den ganzen Planeten in ein Gräberfeld verwandeln.

Comboni-Missionar Pater Reinhold Baumann blickte auf auf den langen Weg bei der Überwindung der „Erbfeindschaft“ zwischen Deutschland und Frankreich, „bis im Feind der Mitmensch entdeckt wurde, der einen Namen, ein Gesicht, eine Familie hat“. Und er kritisierte: „Heute werden an einer anderen Front alle Brücken, die in den vergangenen Jahrzehnten mit Mut und Liebe aufgebaut wurden, abgerissen - Brücken nach Russland.“ In den sogenannten Leitmedien lese und höre man über Russland fast nur Negatives: „Die Welt ist nicht mehr bunt, sondern schwarz-weiß, hier die Guten, dort die Bösen.“ Wie solle es nach dem Ende der Kämpfe weitergehen, fragte er sich und konstatierte: „Russland, das größte Land Europas, wird weiterhin unser Nachbar sein, schon rein geographisch.“ Baumann forderte deshalb unter Beifall dazu auf, sich nicht vom Hass infizieren zu lassen.

„Krieg bringt keinen Frieden“, unterstrich Gerhard Schneider, Sprecher der Mahnwache, und trat für einen Waffenstillstand ein, „während dem über die ernsthafte Bereitschaft zu einem Kompromiss gesprochen werden muss“. Die Geschichte lehre: „Die Aussichten auf dauerhaften Frieden steigen mit akzeptablen Kompromissen und verbindlichen Maßnahmen zur Aussöhnung im Friedensvertrag, welche die Menschen verstehen und mitgehen können.“ Schneider setzte sich mit Äußerungen des CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter auseinander, der gesagt habe: „Die Ukraine muss den Krieg gewinnen, koste es, was es wolle“ und „Der Krieg muss nach Russland getragen werden.“ Das fand Schneider „in höchstem Maß verantwortungslos und menschenverachtend“ und forderte von Russland, von der Ukraine und den Nato-Staaten: „Stoppt das Töten in der Ukraine.“

„Wir brauchen Abrüstung“, lautete die Forderung von Karin Böhme von der Mahnwache und verlangte in erster Linie auch atomare Abrüstung.

Leider sei die Friedensbewegung keine Massenbewegung mehr, bedauerte Josef Baumann in seinem Schlusswort.