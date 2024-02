Ellwanger Firma Dürr & Feil wird Teil der Builtech-Gruppe

Das Ellwanger Unternehmen Dürr & Feil ist im Dezember 2023 von der Builtech Holding GmbH aus Berlin übernommen worden. Die Gruppe gewinnt damit wichtige Kompetenzen in den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär im süddeutschen Raum hinzu, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dürr & Feil zählt seit langem zu den regionalen Marktführern für Planung, Installation und Wartung technisch anspruchsvoller Anlagen. Das Unternehmen bedient primär regionale Gewerbe- und Industriekunden im Osten Baden-Württembergs und Bayerns, heißt es weiter.

Der Betrieb wurde 2005 von Paul Ebert und Thomas Müller mit 16 Mitarbeitenden übernommen. Beide bauten die regionale Marktführerschaft des Unternehmens sukzessive aus. Anfang 2022 übergaben sie die Geschäftsführung an Christian Tagwerker und Emanuel Rassel, blieben jedoch Eigentümer.

Auch mit der jetzigen Übernahme durch die Builtech-Gruppe bleibt Christian Tagwerker laut Mitteilung Geschäftsführer des Unternehmens. Er ist Installateur- und Heizungsbaumeister sowie Betriebswirt des Handwerks und mit kurzer Unterbrechung seit mehr als zehn Jahren im Betrieb tätig. Emanuel Rassel wechselt auf eigenen Wunsch in die Projektleitung des Unternehmens.

„Mit Builtech haben wir einen kompetenten und finanzstarken Partner, um uns den Herausforderungen der nächsten Jahre zu stellen, Arbeitsplätze zu sichern und die Firma Dürr & Feil in eine weiter erfolgreiche Zukunft zu führen. Unsere Kunden und Auftraggeber können durch die gelungene Übergabe an Builtech weiter auf unsere Stärken zählen“, so Geschäftsführer Christian Tagwerker.

Builtech ist, wie es weiter heißt, eine Gruppe von derzeit 29 führenden Handwerksunternehmen und mehr als 1550 Mitarbeitenden im deutschsprachigen Raum (DACH). „Mit Dürr & Feil gelingt es der Builtech-Gruppe umfassende Expertise im Objekt- und Anlagenbau dazuzugewinnen und unsere Marktposition in Baden-Württemberg weiter zu stärken“, so Maurice Freiherr von Dalwigk, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Builtech. „Wir sind stolz, ein so starkes Unternehmen nun in der Gruppe willkommen heißen zu können.“