Die Hintere Ledergasse gibt es in Ellwangen nur für wenige Tage im Jahr. Es handelt sich dabei keineswegs um eine kleine Straße, wie mancher Ortsfremder denken könnte, sondern um die stadtbekannte Fastnachtsband, die den Straßenfasching traditionell am Gumpendonnerstag am Fuchseck eröffnet. Dieses Jahr gibt es für alle Fans der Faschingsmusik etwas ganz Besonderes: Die Band hat endlich wieder eine neue CD aufgenommen, die ab sofort erhältlich ist.

Zehn Lieder sind auf dem neuen Tonträger der Hinteren Ledergasse zu finden. Das diesjährige Album hört auf den Namen „Loss lieber bleiba“ und soll dazu beitragen, glaubt man den Grußworten auf dem in der CD enthaltenen Heftchen, 2024 fastnachtstechnisch zu einem „Bomben-Jahr“ zu machen. Brandneu ist keiner der zehn Songs, wie Bandmitglied Franz Brenner berichtet. Denn jeder sei schon mindestens einmal vorgeführt worden. Allerdings habe es keines der Lieder bisher auf einer CD gegeben.

Hier gibt es die CD zukaufen

Die professionellen Aufnahmen hat die Band, wie bei den vier Alben zuvor, im Proberaum unter den Geschäftsräumen des Juweliers Hunke gemacht. Im Juweliergeschäft gibt es die neue CD ab sofort auch für 20 Euro zu kaufen. Ein Teil der Einnahmen, sagt Franz Brenner, wird an das Hospiz Sankt Anna gespendet. Ebenfalls verkauft werden alle fünf Alben der Band Hintere Ledergasse von ihren Mitgliedern rund um den Faschingsumzug am kommenden Dienstag. „Wer alle CDs auf einmal kauft, bekommt einen Sonderpreis“, sagt Brenner und lacht.

Geschrieben hat er einige der Fastnachtshits höchstselbst, andere wiederum kommen aus den Federn von Martin Unfried und Andreas Hunke. Traditionell treffen sich die Band-Mitglieder immer am zweiten Weihnachtsfeiertag und denken sich Themen für neue Lieder aus. Geprobt wird jedes Jahr zwei- bis dreimal immer erst nach dem Kalten Markt.

Texte nehmen den Alltag auf die Schippe

Ihre Inspiration für die Texte holen sich die Narren aus dem täglichen Leben und nehmen damit gerne sich selbst oder die Gesellschaft auf die Schippe. Das zeigt sich einmal mehr auf dem neuen Album.

Der Song „An guada Rutsch“ beispielsweise thematisiert den Umbau des Ellwanger Wellenbads mit den Strophen „willsch konkurrieren, musch renovieren, oder neu verzieren, hoch hinaus.“ Der vierte Titel „Loss lieber bleiba“ verleiht dem Album seinen Namen und beschäftigt sich mit fehlender Motivation am Morgen. Denn jeder weiß: „Kommsch en nix nei musch, aus nix naus, bleib aufm Sofa sitza en deim Schneckahaus.“

Musik soll auch Kinder vom Fasching begeistern

Keine Eigenkreation ist das kurze Trinklied „Ein Prost mit harmonischem Klange.“ Diesen geben laut Franz Brenner jeden Freitag Mitglieder eines Stammtischs in der Kanne zum Besten. „Wir haben die Männer dabei aufgenommen und das Lied noch etwas verfeinert“, berichtet der Musiker.

Für zwei weitere Stücke hat sich der Kindergärtner aus seinem Berufsalltag mit Kindern inspirieren lassen. Er betont, dass der Großteil der Lieder auch genau auf die Jüngsten unter uns abzielt. Schließlich braucht die Fastnacht auch in vielen Jahren noch begeisterte Narren, die Hintere Ledergasse will Kinder durch ihre Musik für die Tradition begeistern. Und wer einmal am Morgen des Gumpendonnerstag einen Blick aufs Fuchseck geworfen hat, der weiß: Der Plan geht auf.

80 Lieder hat die Band seit 1992 geschrieben

Auch das CD-Cover hat Franz Brenner selbst gestaltet. Darauf zu sehen ist ein Mann, der in seiner Hand einen kleinen Hund vor der Stadtsilhouette samt Zirkuszelt hält. „Der Mann könnte ein verschrobener Ellwanger Bürger sein, der ein Selfie mit seinem Hund macht“, merkt der Träger des Sauordens an.

Wer in den kommenden Tagen nicht nur die Klassiker wie „Ellwanger Fastnacht“ und „Kuddelsupp“ lauthals mitsingen möchte, findet im Booklet der CD zwischen Kinderzeichnungen und Fotos alle zehn Liedtexte zum Mitlesen.

Es handelt sich dabei übrigens nur um eine kleine Auswahl der rund 80 Songs, die seit der Band-Gründung 1992 entstanden sind. „Circa 50 davon gibt es nun auf CD“, berichtet Franz Brenner. Das Material für neue Alben ist der Hinteren Ledergasse also noch längst nicht ausgegangen.