Ellwangen zu Hause weiter ungeschlagen

Auch im zweiten Heimspiel haben die Ellwanger Volleyballer starke Nerven gezeigt und haben drei weitere, wichtige Punkte auf ihrem Konto verbuchen. Somit stehen zwei Siege aus bislang zwei OberligaHeimspielen auf der Habenseite.

Am Samstagabend flog der Ball beim Duell gegen VLW-StMa Friedrichshafen III wieder durch die Ellwanger Rundsporthalle. Bereits vor dem Spiel mahnte Trainer Martin Pfitzer zur höchsten Konzentration.

Den Stützpunkt, der nicht absteigen kann und aus sehr jungen Spielern besteht, wollte man auf keinen Fall ins Spiel kommen lassen. Dieser Ratschlag konnte allerdings im ersten Satz nur mäßig beherzigt werden. Ins Ellwanger Spiel schlichen sich zu Beginn leichte Fehler ein. Zudem gelang es nicht die Angriffe der Gastmannschaft unter Kontrolle zu bringen. Letztlich konnte der Satz dennoch mit 25:23 gewonnen werden.

Nach diesem „Schuss vor dem Bug“ wollte die erste Herrenmannschaft im zweiten Satz einiges besser machen als zuvor. Dies gelang auch in allen Spielelementen. Den Gästen bot sich ein völlig neues Spiel, gar eine völlig neue Mannschaft, obwohl der gleiche Kader wie im Satz zuvor aufgestellt wurde. Endlich konnte von der gut gefüllten Tribüne das Feuer im Heimtempel wahrgenommen werden. Ein sauberer Spielaufbau, akrobatische Abwehraktionen und ein gnadenloses Angriffsspiel zeigten den jungen Gästen eindrucksvoll ihre Grenzen auf. Der Satz ging absolut verdient mit 25:10 an den TSV Ellwangen. Nach der Satzpause starteten die Mannschaften in den dritten Satz.

Diesen wollten die Hausherren ebenso wie den Satz zuvor dominieren und somit schnell für klare Verhältnisse sorgen. Allerdings zeigte sich ein Bild, wie im ersten Satz. Individuelle Fehler sorgten für eine konstante Zwei-Punkte Führung der Gäste. Trainer Martin Pfitzer blieb nichts anderes übrig als beide Auszeiten und diverse Spielwechsel zu vollziehen, um der Mannschaft wieder auf Kurs zu verhelfen.

Am Ende bewiesen die Virngrundrecken aber absolute Nervenstärke und konnten einen Punkterückstand drehen und den Satz mit einem knappen 25:23 gewinnen.

Abschließend bleibt, dass die Ellwanger sich für die kommenden Gegner im eigenen Spiel steigern müssen und werden. Aktuell steht der TSV Ellwangen mit neun Punkten aus vier Spielen auf dem vierten Tabellenplatz der Oberliga.

Für Ellwangen: Julius Gaugler, Linus Liss, Pius Maier, David Lohner, Janos Schaller, Florian