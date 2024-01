Starke Ausbeute bei der Bezirkshallenendrunde für den FC Ellwangen. Bei den U13- und U15-Juniorinnen werden die Mädchen aus dem Jagsttal Bezirkshallenmeister. Die U17-Mädchen verlieren das Finale denkbar knapp im Zehn-Meter-Schießen.

Die Endrunden der Juniorinnen wurden für die U15 in Hüttlingen und für die U13 und U17 in der Ellwanger Rundsporthalle ausgetragen. In der Endrunde der U15-Juniorinnen waren die Teenies aus dem Virngrund das Maß aller Dinge und gewannen fünf Spiele mit einem Torverhältnis von 15:4.

Auch die U13-Juniorinnen zogen nach und holten sich den Titel souverän mit fünf Siegen aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von 12:1. Die U17-Ladies starteten gut ins Turnier und gewannen ihre vier Vorrundenspiele. Auch in der Zwischenrunde bezwangen die Virngrund-Mädchen ihre Gegner und zogen ohne Punktverlust ins Finale ein. Im Finale hatten die Normanninnen aus Gmünd im Zehn-Meter-Schießen jedoch das glücklichere Ende, nachdem es nach regulärer Spielzeit keinen Sieger gab (2:2).