Die Volleyballer des TSV Ellwangen sind auswärts gegen den SSV Geißelhardt angetreten. Neben dem Aufeinandertreffen der direkten Tabellennachbarn, war es auch ein Wiedersehen mit den Ex-TSV Spielern Robin Vogel und Luke Schweizer, die von 2021 bis 2023 für Ellwangen in der Regionalliga spielten.

Beide Mannschaften liefern umkämpftes Duell

In der gut besuchten Halle in Mainhardt wurde den Zuschauern bis zum letzten Punkt ein knapp umkämpftes Duell geboten. Mit einem knappen 3:2-Sieg behauptete sich der SSV Geißelhardt letztlich gegen Ellwangen. Die Heimmannschaft legte einen starken Start hin und sicherte sich den ersten Satz mit einem knappen 30:28. Nach anfänglicher Nervosität auf der Ellwanger Seite erkämpfte sich das Team von der Ostalb den zweiten Satz mit 25:21. Geißelhardt setzte seine spürbare Heim-Dominanz im dritten Satz wieder fort und gewann mit 25:22.

TSV holt den vierten Satz

Ellwangen konterte jedoch direkt im Anschluss mit energischen Angriffen und sicherte sich den vierten Satz mit 25:18. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt im Entscheidungssatz, in dem Geißelhardt mit einer geschlossenen Teamleistung und starken taktischen Aufschlägen mit 15:11 den Gesamtsieg für sich beanspruchte. Die Mannschaft aus Ellwangen hatte zu Beginn Schwierigkeiten, ihren Rhythmus zu finden. Probleme in der Annahme und der Punkteverwertung bereiteten Schwierigkeiten, während zudem viele Eigenfehler das eigene Spiel belasteten.

Im Gegensatz dazu stellte Geißelhardt einen starken Block auf und punktete effizienter über alle drei Angriffspositionen, was letztendlich den feinen Unterschied ausmachte.

Ellwangen und Geißelhardt punktgleich

Mit diesem Sieg ist der SSV Geißelhardt punktgleich mit dem TSV Ellwangen in der Tabelle. Allerdings belegt Ellwangen nun den achten und Geißelhardt den siebten Platz. Der TSV Ellwangen steht damit auf einem Abstiegsplatz und hat am 16. Dezember eine wichtige Pflicht zu erfüllen: In der heimischen Rundsporthalle empfängt das Team aus dem Virngrund den Tabellenletzten TSV Flacht (19 Uhr) und könnte mit einem Sieg den Abstand zum unteren Tabellendrittel deutlich verbessern.

TSV Ellwangen: Janos Schaller, Pius Maier, Elias Krämer, Christian Kopp, Winfried Lingel, Linus Liss, Julius Gaugler, Florian Bruckmüller, Tom Wenczel, Daniel van der Jagt, Ben Bohner, Linus Wagner. Coach: Martin Pfitzer.