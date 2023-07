Ellwangen mit einer klaren und einer knappen Niederlage

Die Baseballer des TSV Ellwangen trafen in der 2. Bundesliga zu Hause auf Heidenheim Heideköpfe 2.

Hierbei kam es zu einem Wiedersehen zwischen den Ellwangern und ihrem alten Teamkollegen Konstantin Schiele. Die Heidenheimer legten im ersten Spiel direkt stark los und zeigten von Anfang an was sie konnten. Starting Pitcher Leopold Behr hatte trotz gutem Pitching Schwierigkeiten die Heideköpfe im Griff zu behalten. So konnten die Heidenheimer direkt im ersten Inning mit einem Home Run und insgesamt vier Runs in Führung gehen. Die Elks hingegen mussten mit keinem Run aus dem ersten Inning heraus. Die Gäste machten direkt weiter und konnten im zweiten und dritten Inning zusammen drei Runs machen und führten so mit 7:0. Im zweiten Inning konnten die Hausherren durch einen Solo Home Run von René Armbruster einen Run erzielen. Im dritten Inning verließ Leo Behr den Werferhügel und Alex Wanzek übernahm das Pitching. Im vierten Inning drehten die Heidenheimer nochmals richtig auf und konnten acht Runs für sich gewinnen. So stand es am Ende des vierten Innings 1:15 aus Siicht der Hausherren. Die Ellwangen Elks konnten hier noch einen Punkt holen. Auch im fünften Inning behielten die Gäste das Spiel in der Hand und konnten noch auf 21:2 erhöhen.

Bevor das zweite Spiel startete, wurde der besondere First Pitch des TSV–Hauptsponsors VRI Gmbh geworfen. Hier startete Jonathan Conzelmann für die Ellwangen Elks auf dem Mound. In den ersten zwei Innings legten die Elks einen besseren Start hin und so hielt Jonathan Conzelmann bis in das vierte Inning die Null auf der Anzeigetafel. Doch auch die Ellwanger Baseballer konnten in den zwei Innings zum Start keinen Run erzielen. Im dritten Inning legten dann die Gastgeber los. Durch einen „three Run Home Run“ von Emil Behr konnten die Elks mit 3:0 in Führung gehen. Doch auch die Heideköpfe zeigten danach, dass sie das zweite Spiel auch gewinnen wollen. Sie glichen aus.

Aber auch die Virngrund Elks erkämpften sich direkt durch einige gute Basehits die Führung zum 6:3 zurück. Nun übernahm Emil Behr den Job des Pitchers und löste Jonathan Conzelmann ab, der bis dahin erneut eine gute Leistung zeigte. Ab dem fünften Inning wendete sich das Blatt für die TSV–Baseballer. Während die Ellwanger keinen Run mehr erzielen konnten, kam Heidenheim im fünften Inning zum erneuten Ausgleich. Im sechsten Inning gingen sie erstmals in Führung. Letztlich setzte sich das Team von der Brenz mit 8:6 durch.

Trotz der beiden Niederlagen war es ein schöner und spannender Spieltag für die rund 75 Zuschauer. Für die Virngrund Elks gibt es aufgrund der Heimattage eine spielfreie Woche. Am 30. Juli fahren sie dann zu den Füssen Royal Bavarians, um dort den letzten Spieltag zu bestreiten, bevor es in die Playdowns der Saison geht.