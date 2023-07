Ellwangen für Fußverkehrs–Check ausgewählt

Das Verkehrsministeriums hat Ellwangen für die Teilnahme an den Fußverkehrs–Checks 2023 ausgewählt. Staatssekretärin Elke Zimmer überreichte Bürgermeister Volker Grab die Teilnahme–Urkunde. Bei diesem Check überprüft die Stadt unter anderem, an welchen Orten die Situation für Fußgänger verbessert werden kann.

Grab sagte bei der Übergabe: „Wir wollen den Fußverkehr in unserem Zentrum gerne stärken und im Rahmen der Fußverkehrs–Checks unter die Lupe nehmen. Wir sind überzeugt, dass von einer attraktiven Gestaltung des Fußverkehrs alle profitieren: Bürgerinnen und Bürger, Einzelhandel, Gewerbetreibende und Wirtschaft.“

In einem Auftaktworkshop wird zunächst eine erste Bestandsanalyse der Situation gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Politik und Verwaltung, der Verbände sowie den Bürgerinnen und Bürgern vorgenommen.

Im Anschluss gibt es zwei Begehungen. Dabei gehen Bürgerinnen und Bürger mit Verwaltung, Politik und Experten jeweils zu Fuß an die ausgewählten Punkte. Ein Schwerpunkt wird in Ellwangen die Situation am Bahnhof sein. An Ort und Stelle werden Stärken und Schwachstellen ermittelt und mögliche Lösungen diskutiert. Im Anschluss entwickeln Verwaltung und Fachbüro auf dieser Basis Vorschläge, wie der Bahnhof umgestaltet werden kann.

Ziel der Fußverkehrs–Checks ist es einerseits, den Fußverkehr in Politik und Verwaltung wieder als eigenständige und wichtige Mobilitätsform ins Bewusstsein zu rücken, andererseits sollen die Bedingungen für Fußgänger vor Ort konkret verbessert werden.

Die Kosten für den Fußverkehrs–Check werden vom Land Baden–Württemberg übernommen. Die Ergebnisse des Fußverkehrs–Checks werden im Frühjahr 2024, im Gemeinderat von der begleitenden Agentur vorgestellt. Insgesamt haben sich 2023 über 50 Kommunen beworben. Neben Ellwangen erhalten elf weiteren Kommunen den Fußverkehrs–Check.