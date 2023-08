Ellwangen feiert einen Sieg

Es geht in den Endspurt der Baseball–Saison und die Virngrund Elks versuchen alles um sich in der 2. Bundesliga nach vorne zu kämpfen. Ein großer Schritt wurde dabei in München gemacht. Dort holten die Elks in zwei sehr spannenden Spielen gegen die München Haar Disciples zumindest einen Sieg.

Im ersten Spiel startete Jonathan Conzelmann für die Ellwanger Baseballer auf dem Mound. Trotz einer guten und soliden Leistung gab der Starting Pitcher sieben Runs in seinen vier geworfenen Innings ab. Danach übernahm Alex Wanzek den Hügel des Werfers, der das Spiel ohne große Probleme zu Ende bringen konnte. Doch Ellwangen ließ das auf keinen Fall auf sich sitzen. Am Ende musste man sich dennoch mit 5:7 geschlagen geben.

Das zweite Spiel fing für die Ellwangen Elks besonders gut an. Nach guten Basehits von René Armbruster und Nik Hallek, konnte Pascal Handschuh mit einem Clean up Double drei Runs nach Hause schlagen. Auch das Pitching der Elks ließ sich schön ansehen. Emil Behr konnte in sieben Innings insgesamt elf Strikeouts werfen und nur einen einzigen Punkt der Gegner zulassen. Für die Elks war der weitere Verlauf zunächst auch am Schlag ruhig. Doch ab dem fünften Inning drehten sie nochmal auf und konnten weitere vier Runs einsacken. In Inning sechs und sieben gelangen drei weitere Runs. Am Ende setzte sich Ellwangen mit 10:1 durch.

Am kommenden Sonntag werden die Elks bei den Freising Grizzlies zu Gast sein. In den regulären Spielzeiten haben beide Teams bisher jeweils einen Sieg gefeiert. Die erste Partie beginnt um 12 Uhr, Spiel zwei startet gegen 15 Uhr.

Die zweite Mannschaft der Elks tritt am Samstag in Schwäbisch Hall an. Los geht es um 13 Uhr.