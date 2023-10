Ellwangen feiert einen 4:0-Erfolg in Plattenhardt

Für die Fußball-Damen des FC Ellwangen stand aufgrund einer Spielverlegung ein Doppelspieltag in der Landesliga an. Diesen konnten die Ellwangerinnen mit drei Punkten abschließen, wodurch sie nach dem vierten Spieltag auf dem sechsten Tabellenplatz stehen.

Ellwangen steht kompakt, trotzdem fällt das Tor

Zuerst stand für Ellwangen die Partie beim Vorjahresdritten TSV Wendlingen an. Wendlingen übernahm unter Flutlicht von Beginn an die Spielführung. Ellwangen stand jedoch kompakt, wodurch sich die Frauen des TSV Wendlingen zunächst keine gefährlichen Chancen erspielen konnten. Nach 27 Minuten gelang Wendlingen dennoch der Führungstreffer: Nach einem Ballverlust der Ellwangerinnen im Mittelfeld, schalten die Spielerinnen des TSV Wendlingen schnell. Schmidt wurde an der Strafraumgrenze angespielt und setzte sich gegen die zuvor stark verteidigende Abwehr durch und bezwang Torhüterin Czech. Nur knapp zehn Minuten später (36. Minute) erhöhte Wendlingen auf 2:0 (Schmid). Ein direkt verwandelter Eckball ließ Wendlingen erneut jubeln. In der zweiten Halbzeit agierte der FC Ellwangen mutiger und das Spielgeschehen wurde dominiert durch Chancen auf beiden Seiten. Da jedoch weder der FC Ellwangen noch der TSV Wendlingen ein Torerfolg gelang, endet die zweite Halbzeit torlos. Es blieb beim 2:0.

FCE dominiert von Beginn an

Am vierten Spieltag gastierten die Frauen des FC Ellwangen beim Verbandsliga-Absteiger TSVgg Plattenhardt. Ellwangen startete spielbestimmend in die Partie und setzte mit einem Lattentreffer in der zweiten Spielminute direkt ein erstes Zeichen. In den darauffolgenden Minuten erspielte sich Ellwangen weitere Chancen, die von der kreativ aufspielenden Offensive jedoch nicht genutzt werden konnten. In der 23. Spielminute gelang dann der verdiente Führungstreffer. Baier wurde auf der rechten Außenbahn geschickt und setzte sich an der Außenlinie gegen die Defensive des TSVgg Plattenhardt durch. Baier legte den Ball im Sechzehner quer, die freistehende Neubert muss den Ball nur noch einschieben. Bereits in der 32. Minute konnte der FC Ellwangen die Führung ausbauen. Dieses Mal be-dient Neubert die eingelaufene Baier, die den Ball im Fünfmeterraum zur 2:0-Führung über die Linie drückte. Nach einem weiteren Aluminiumtreffer ertönte der Halbzeitpfiff.

Zwei weitere Treffer in Durchgang zwei

Auch in der zweiten Halbzeit übernahm Ellwangen die Spielführung und erhöhte in der 56. Spielminute auf 3:0. Tastan setzte sich an der Grundlinie gegen die Plattenhardter Defensive durch und spielte zur aufgerückten Fürst. Diese flankte von der halbrechten Seite in den Sechzehner, dort fand sie Neubert, die ihren zweiten Treffer der Partie erzielte. Im Anschluss ließ die Spielintensität nach und die Spielerinnen der TSVgg Plattenhardt erspielen sich nun ebenfalls vereinzelte Chancen, jedoch ohne große Torgefahr. Kurz vor Abpfiff (88. Minute) gelang dem FC Ellwangen ein weiterer Treffer. Fürst setzte sich mit einem starken Dribbling auf der rechten Seite durch und bezwang sowohl die Plattenhardter Defensive als auch die Torhüterin, die in dieser Saison bereits 20-mal hinter sich greifen musste. Am Ende gewann Ellwangen mit 4:0.