Ellwangen dünn besetzt und ohne Chance

Mit einem dünn besetzten Kader sind die Oberliga-Volleyballer des TSV Ellwangen zu den Barock Volleys des MTV Ludwigsburg II gereist.

Der TSV war trotz dieser Besetzung gewillt den Tabellenführer zu schlagen. Der erste Satz verlief am Anfang auf Augenhöhe. Beide Teams schenkten sich nichts und dies spiegelte sich bis zum Punktestand von 6:6 auch so im Ergebnis wider. Ludigsburg II nahm seine erste Auszeit beim Punktestand von 6:7. Nach dieser Auszeit gewann der Spitzenreiter weitere Punkte, wodurch der TSV gezwungen war, seine erste Auszeit beim Stand von 7:10 zu nehmen. Dennoch blieb das Glück allerdings auf der Seite des MTV, der den Satz mit 25:15 für sich entschied.

Im zweiten Satz war der TSV und der MTV immer gleich auf, bis Ludwigsburg drei Punkte in Folge machte. Das zwang Trainer Chris Kopp beim Punktestand von 8:11 zu einer Auszeit. Diese Auszeit sollte dem Team wieder Kraft geben. Allerdings war der MTV weiter stärker, sodass beim Stand 14:21 eine weitere Auszeit auf Seiten des TSV genommen werden musste. Nach dieser Pause ging der Satz mit 25:15 endgültig an den MTV.

Der dritte Satz verlief am Anfang ganz anders als die ersten beiden. Durch eine Aufschlagserie der Heimmannschaft ging diese mit 5:1 in Führung. Danach versuchte der TSV wieder an dem Tabellenführer heranzukommen. Das gelang nicht und Ellwangen nahm eine erneute Auszeit. Nach dieser rappelte sich der TSV wieder auf und gab nochmals alles. Beim Punktestand 11:17 wurde ein Wechsel auf Seiten TSV durchgeführt. Trainer Kopp tauschte mit dem jungen Patrick Syrowatka. Nach diesem Wechsel konnten nochmals Punkte gesammelt werden. Am Ende aber zu wenig und so ging auch dieser Satz 25:18 an den MITV.

Das nächste Ellwanger Heimspiel findet an diesem Samstag um 19 Uhr in der Rundsporthalle statt.

TSV: Julius Gaugler, Chris Kopp, Pius Maier, Janos Schaller, Patrick Syrowatka, Daniel Van der Jagt, Linus Wagner und Tom Wenczel. Trainer: Chris Kopp.