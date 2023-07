Ellwangen blickt nach Down Under

Sie gehören natürlich zum Kreis der Favoriten. Daran können auch die letzten Testspiele nichts ändern. Die Nationalmannschaft der Frauen um ihre Trainerin Martina Voss–Tecklenburg geht bei der Fußball–Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland immerhin als Vize–Europameister (1:2–Niederlage im Finale gegen England im vergangenen Jahr) und zweimaliger Weltmeister an den Start. Während für die deutsche Mannschaft das erste Spiel erst an diesem Montag (10.30 Uhr unserer Zeit) gegen Marokko wartet, hat das Event an diesem Donnerstag bereits mit dem Auftaktspiel Neuseeland gegen Norwegen begonnen. Der Co–Gastgeber hat das Duell im Übrigen mit 1:0 gewonnen.

Das Auftaktspiel einer WM um 9 Uhr an einem ganz normalen Wochentag — es sind Anstoßzeiten, an die man sich gewöhnen muss. So geht es auch Katrin Kuhn, die als Fußballerin natürlich möglichst viele Spiele mitverfolgen möchte. „Bei mir herrscht große Vorfreude. Gerade, wenn man selbst diese Sportart betreibt, ist es natürlich ein besonderes Ereignis.“

Zuletzt für „ihren Verein“ FC Ellwangen aktiv, wird sie in der kommenden Saison nicht für den FCE auflaufen. Sie zieht aufgrund ihrer beruflichen Ausbildung nach Österreich. Ein Verlust für das Landesliga–Team um Trainer Wulf Saur ist das zweifellos. „Jeder ist ersetzbar“, sagt Kuhn dazu aber gewohnt bescheiden. Ihr Spielerpass liege aber weiter in Ellwangen, damit schließt sie eine Rückkehr nicht kategorisch aus. Ausschließen möchte die Fußballerin auch keineswegs, dass Deutschland am 20. August den Pokal nach 2003 und 2007 zum dritten Mal in den Händen halten könnte. Erst einmal wartet wartet eine Gruppe, die auf jeden Fall „machbar“ ist. Marokko, Kolumbien und Südkorea werden kein Stolperstein sein. „Da kann man durchmarschieren“, sagt Kuhn klipp und klar. Sorgen bereiten ihr daher auch die letzten Testspiele unmittelbar vor der WM nicht. „Ich glaube, dass es auch ganz guttut, mal so einen Dämpfer zu bekommen.“ Völlig überzogen findet Kuhn auch die Aufmerksamkeit für die Aussage von Fußball–Nationalspielerin Sophia Kleinherne in Sachen Neymar. In der Sache habe sie schließlich völlig recht gehabt. Auch Kuhn kenne keine Spielerin, die zwei oder drei Minuten liegen bleibe. „Das kann man durchaus sagen und das wurde sicherlich größer gemacht, als es letztlich ist.“

Ob die Frauen–WM ähnlich viel Aufmerksamkeit bekommen wird, das kann keiner genau vorhersagen. Klar ist, alleine die Anstoßzeiten begünstigen es eher nicht. Auch Kuhn fände es aus der Sichtweise besser, wenn die WM in Europa ausgetragen worden wäre. „Schwierig ist es für den Zuschauer auf jeden Fall.“ Der Erfolg der deutschen Mannschaft wird sicherlich auch eine wichtige Rolle spielen. Wie weit kommt das deutsche Team? Eine Frage, auf die es am Montag vermutlich eine erste Antwort geben wird. „Ich werde versuchen, die Spiele von Deutschland vor dem Fernseher zu verfolgen.“ Aber man könne zur Not auch am Ticker ein Spiel verfolgen. Ab den K.o.-Spielen werde der Fokus dann breiter. „Da kommen dann auch die Spiele anderer Nationen in Betracht.“ Generell erhofft sich Kuhn auch von diesem Event wieder eines, und zwar mehr Aufmerksamkeit für den Frauenfußball. „Man hat schon einen Schritt nach vorne gemacht, aber man muss weiter erreichen, dass diese Aufmerksamkeit auch nachhaltig ist.“ Ein großer Verdienst gilt da sicher auch den TV–Experten aus dem Frauenfußball, die seit geraumer Zeit auch bei den Spielen der Herren an der Analyse beteiligt sind. „Das Paradebeispiel ist da sicher Almuth Schulz, die einfach auch Meinungen hat, die über den Fußball hinausgehen.“ Die Kapitänin des FC Ellwangen Jasmin Fürst bleibt anders als Kuhn auch weiter im Einsatz für den FC Ellwangen. An diesem Montag startet die Vorbereitung auf eine weitere Saison in der Landesliga. Mit der vergangenen Saison war Fürst bis zum Erreichen des Klassenerhalts sehr zufrieden: „Danach hat es nicht mehr ganz so gepasst. Daran werden wir arbeiten.“ Die Hinrunde indessen sei extrem gut verlaufen — fast schon „unerwartet gut“. Daran möchten sie beim FC Ellwangen trotz zahlreicher Wechsel in der ersten Mannschaft in der kommenden Runde anknüpfen. Die WM indessen wird Fürst natürlich verfolgen. Da hat sie einen Vorteil, nämlich einen Chef, der sich auch für den Frauenfußball interessiert. „Der Ticker wird auf jeden Fall laufen.“ Die Spieler um drei Uhr nachts seien aber ein Ding der Unmöglichkeit. Die negative Stimmung im Vorfeld in Deutschland will die Fußballerin des FCE nicht teilen: „Die Mannschaft macht auf mich einen absolut intakten Eindruck und ich denke schon, dass sie richtig Bock haben.“ Man wisse es aber nie. Das ist zumindest bei allen Sportarten gleich.