Ellwangen bleibt weiter eine Heimmacht

Zum ersten Heimspiel der Oberliga-Saison haben die Volleyballer des TSV Ellwangen die erste Mannschaft aus Neckar-Teck empfangen. Diese reisten mit einem vollen Kader an und belegten im vergangenen Jahr den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga.

Es versprach also ein spannendes erstes Heimspiel vor den anwesenden Fans zu werden. Zu Beginn des ersten Satzes spielte die Mannschaft aus Neckar-Teck konzentriert die Punkte runter. So nahm Trainer Martin Pfitzer beim Stand von 9:13 die erste Auszeit. Durch eine wachere Annahme und einen besseren Abschluss im Angriff drehte sich der Satz zu Gunsten der Ellwanger. Allerdings konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Am Ende hatten die Ellwanger knapp die Nase vorn und gewannen den ersten Satz mit 25:21.

Im zweiten Satz fehlte den Ellwangern anfangs wieder die Konzentration. Durch die Unterstützung des Publikums fanden die Ellwanger jedoch wieder zu ihrem Spiel. Dadurch konnten sie sich absetzen und den Satz mit 25:19 gewinnen. Wieder starteten die Ellwanger unkonzentriert in den nächsten Satz und diesmal nutzten die Gäste die Chance und zogen davon. Um seinen Spielern eine Pause für den nächsten Satz zu gönnen, wechselte Trainer Martin Pfitzer durch und brachte drei frische Spieler aufs Feld. Allerdings konnten diese das Blatt nicht mehr wenden. So ging der dritte Satz mit 25:16 an Neckar-Teck.

Mit neuem Elan starteten die Ellwanger in den letzten Satz, um sich den Sieg zu sichern. Im ersten Satz lieferten sich beide Mannschaften einen starken Schlagabtausch. Durch eine Aufschlagserie von Julius Gaugler konnte ein Vorsprung von fünf Punkten herausgespielt werden. Mit diesem Abstand zu den Gästen gewannen die Virngrundrecken den vierten Satz mit 25:18 und somit ihr erstes Heimspiel. Am kommenden Samstag findet bereits das nächste Heimspiel statt. Diesmal geht es gegen die Stützpunktauswahl des VLW (19 Uhr).

TSV Ellwangen: Ben Bohner, Chris Kopp, David Lohner, Elias Krämer, Janos Schaller, Julius Gaugler, Patrick Syrowatka, Pius Maier, Winfried Lingel, Tom Wencel. Trainer: Martin Pfitzer.