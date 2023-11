Ellwangen bekommt 2025 zusätzlichen schnellen Zug

Pünktlich zur Landesgartenschau in Ellwangen und mit der Inbetriebnahme des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs erhält Ellwangen einen zusätzlichen schnellen Zug. Das teilt Landtagsabgeordneter Winfried Mack mit.

Es soll dann im Zweistundentakt und in Ergänzung zum bestehenden Intercity Karlsruhe-Nürnberg ein Interregio-Express (IRE) zwischen Crailsheim und Stuttgart mit Halt in Ellwangen, Aalen und Schwäbisch Gmünd verkehren. Dies habe ihm Verkehrsminister Winfried Hermann bestätigt, so Mack. Ab 2027 wird dieser direkt bis Stuttgart Messe/Flughafen fahren.

Dieser IRE solle auch in Jagstzell halten. Damit bekomme Jagstzell Ende 2025 einen vollen Stundentakt im Wechsel von Regionalzug und IRE. Auch für einen neuen Bahnhalt in Stimpfach, für den sich die Gemeinde Stimpfach einsetze, sieht Winfried Mack in der Zukunft gute Chancen. Hier laufe im Moment noch ein Gutachten.

Noch nicht einig mit den Planern des Verkehrsministeriums ist Winfried Mack im Hinblick auf den MEX Crailsheim-Stuttgart, der mit der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 nach Tübingen verlängert wird. Dieser soll nach deren Vorstellungen in Aalen „gebrochen“ werden. Das heißt, ein Umstieg in Aalen wäre notwendig. „Doch schon heute klappen viele Anschlüsse in Aalen nicht. Deshalb muss sich die Region hier auf die Hinterbeine stellen,“ fordert Winfried Mack.