Mit 94 Fuß- und Wagengruppen aus Narrenzünften, Guggenmusiken, Musikvereinen, Garden und privaten Faschingsgruppen hat die Napo als Ausrichter des Ellwanger Fastnachtsumzuges einen kleinen Rekord gebrochen - noch nie hat die Innenstadt so viele Teilnehmer empfangen dürfen wie in diesem Jahr. Zum Vergleich: In Neuler haben dieses Jahr 32 Gruppen teilgenommen, in Pfahlheim 69, in Wört waren es ebenfalls um die 70.

Angereist sind die Gruppen vor allem aus den umliegenden Teilorten - so zum Beispiel die Röhlinger Sechtanarren, die Limesnarren Pfahlheim, die Schrezheimer Lensenbuschteufel, die Faschingswagengruppe „American Football“ oder die Rindelbacher Jagsttal-Gullys, aber auch aus dem Virngrund und dem weiteren Umland, darunter erstmalig die Wörter Wunderfische, die Fachsenfelder Schloß-Gugga oder die „Rappa Grappa“ aus Stimpfach.

Der krönende Abschluss: Die Gruppen des FCV

Die Ehre des krönenden Abschlusses gebührte dem FCV, der mit all seinen Garden und Gruppen damit nicht nur den Umzug, sondern auch die Ellwanger Faschingssaison 2023/24 abschloss.