Ellwangen beäugt die Situation am Bahnhof

Ellwangen ist für die Teilnahme an den diesjährigen Fußverkehrs–Checks des Verkehrsministeriums ausgewählt worden. Staatssekretärin Elke Zimmer überreichte vor Kurzem Bürgermeister Volker Grab die Teilnahmeurkunde. „Wir freuen uns sehr, in die Auswahl gekommen zu sein. Unsere Bemühungen zur Förderung des Fußverkehrs werden damit belohnt — das ist ein Ansporn für alle Beteiligten, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, sagt Volker Grab.

Bei den Fußverkehrs–Checks bewerten Bürger, Politik und Verwaltung gemeinsam die Situation des Fußverkehrs vor Ort. In einem Auftaktworkshop wird zunächst eine erste Bestandsanalyse gemeinsam mit Vertretern der Politik und Verwaltung, der Verbände sowie den Bürgern vorgenommen. Im Anschluss gibt es zwei Begehungen. Dabei gehen Bürger mit Verwaltung, Politik und Experten jeweils zu Fuß an die ausgewählten Punkte. Ein Schwerpunkt wird in Ellwangen die Situation am Bahnhof sein. An Ort und Stelle werden Stärken und Schwachstellen ermittelt und mögliche Lösungen diskutiert. Im Anschluss entwickeln Verwaltung und Fachbüro auf dieser Basis Maßnahmenvorschläge zur Fußverkehrsförderung, die bei einem Abschlussworkshop vorgestellt und erörtert werden.

Ziel der Fußverkehrs–Checks ist es einerseits, den Fußverkehr in Politik und Verwaltung wieder als eigenständige und wichtige Mobilitätsform ins Bewusstsein zu rücken, andererseits sollen die Bedingungen für zu Fuß Gehende vor Ort konkret verbessert werden. Die Kosten für den Fußverkehrs–Check werden vom Land Baden–Württemberg übernommen. Die Ergebnisse des Fußverkehrs–Checks werden im Frühjahr 2024 im Gemeinderat von der begleitenden Agentur vorgestellt. Der Bericht wird Handlungsempfehlungen für schnell und einfach umzusetzende Maßnahmen, sowie für weitreichendere Aufgaben enthalten. Er dient außerdem als Fußverkehrskonzept, mit welchem man im weiteren Prozess Fördergelder der Landesregierung zur Umsetzung von Maßnahmen beantragen kann.