Elks setzen Höhenflug fort

Die Virngrund Elks sind zu Gast in Heidenheim bei der zweiten Mannschaft der Heideköpfe gewesen ‐ und waren erneut erfolgreich.

Das Spiel startete für beide Teams gut. Die Elche aus Ellwangen konnten direkt durch Basehits von Jonathan Conzelmann und Patrick Gröger zwei Runs nach Hause bringen. Doch auch die Gastgeber zeigten gleich zu Beginn, dass sie ebenfalls offensiv stark sind und so gingen die Hausherren mit 3:2 in Führung. Im dritten Inning drehten die Ellwanger Baseballer auf und erzielten starke vier Runs und gingen wieder in Führung. Jedoch noch im selben Inning verkürzten die Heideköpfe durch zwei eigene Punkte wieder auf 5:6. So blieb das Spiel weiter spannend. Gute Defensivarbeit beider Teams in den Durchgängen vier und fünf ließen zunächst keine weiteren Runs zu. Im sechsten Inning übernahm Alex Wanzek den Werferhügel von Jonathan Conzelmann, der bis dahin ein gutes und solides Spiel für die Ellwanger auf dem Mound hinlegte. Den Elks gelangen in den weiteren Innings noch drei Punkte, Heidenheim lediglich einer, sodass am Ende des Spiels das Ergebnis 9:6 für Ellwangen auf dem Scoreboard zu vermelden war.

Im zweiten Spiel startete Leopold Behr auf dem Mond für die Baseballer des TSV Ellwangen. Das Spiel verlief auf beiden Seiten sehr ruhig. Beide Teams konnten eine solide Pitching-Leistung, so wie erneut gute Defensivarbeit vorweisen. Lediglich einen Run erzielten die Ellwangen Elks im zweiten Inning. Diese Führung hatte fast über das gesamte Spiel bis ins siebte Inning Bestand. Hier drehten die Gäste aus Ellwangen noch einmal richtig auf und konnten durch ein Triple, bei Bases loaded, von René Armbruster, sowie einen Basehit von Johannes Jakob die Führung auf 5:0 ausbauen. Im Nachschlag des siebten Innings gelang es den Hausherren nur noch einen Run über die Homeplate zu bringen. So lautete der Endstand 5:1 für die Ellwangen Elks und damit der Sweep bei den Heideköpfen II. Mit dem nun sechsten Sieg in Folge geht es in eine längere Pause. Erst am 15. Oktober wartet der letzte Double Header auf die Ellwanger Baseballer in der 2. Liga. Gegner sind dann die München Caribes. An diesem Wochenende darf jedoch am heimischen Baseball-Platz in Ellwangen noch einmal jede Menge Action erwartet werden. Mit zwei aufregenden Spielen, Musik, Moderation und leckerem Catering wird die Heimspielsaison gebührend beendet werden.

Am Samstag um 11 Uhr steigt in der Jugendliga das Duell Ellwangen Elks gegen die Göppingen Green Sox und am Sonntag (15 Uhr) erwarten in der Bezirksliga die SG Elks II/Strikers die Heilbronn Pirates.