Elks geben erneut zwei Spiele ab

Die Virngrund Elks aus Ellwangen sind am vergangenen Sonntag zu Gast bei den Grizzlies aus Freising gewesen. Erneut war das Glück nicht auf der Seite der Elks.

Das erste Spiel startete für die Ellwanger Jonathan Conzelmann auf dem Werferhügel. Dieser zeigte eine fantastische Leistung. Aufgrund vieler Fehler der Freisinger konnten die Elks im ersten Inning direkt mit 3:0 in Führung gehen. Doch auch die Grizzlies zeigten, das sie präsent sind und konnten im dritten Inning zu einer kurzzeitigen Führung von 3:4 kommen. Doch auch die Baseballer aus Ellwangen wollten zeigen, wie wichtig ihnen dieses Spiel ist und konnten in Inning vier und fünf insgesamt drei Punkte erzielen und somit wieder die Führung übernehmen. Nach einem spannenden Spiel stand es zum Ende des siebten Innings 6:6. In einem extra Inning konnten die Freising Grizzlies durch einen sogenannten Walk–off Hit den Sieg mit 6:7 fix machen. Im zweiten Spiel begann Emil Behr und übernahm das Pitcheramt bei den Baseballern aus Ellwangen. Emil Behr konnte, außer zwei Runs im ersten Inning, bis in das fünfte Inning die Null halten. Im sechsten wie auch im siebten Inning hatten die Gastgeber die Baseballer aus Ellwangen im Griff und konnten insgesamt nochmal sieben Punkte erzielen.

Die Elks starteten in das fünfte Inning mit dem Ziel, Punkte zu erzielen. Durch einen schönen Hit von Pascal Handschuh konnte Ludwig Behr einen ersten Punkt ergattern. Im sechsten Inning kamen sie noch einmal zurück und erzielten vier Punkte. Doch auch hier reichte es nicht für die Virngrund Elks und sie mussten auch dieses Spiel mit 5:9 aus der Hand geben.

An diesem Sonntag haben die Ellwanger Baseballer das nächste Heimspiel gegen die Baldham Boars vor der Brust. Los geht es um 12 Uhr am Hungerbergplatz mit dem ersten Spiel. Bevor um circa 15 Uhr das zweite Spiel wartet. Für Essen vom Grill, wie auch kühle Getränke ist gesorgt. Der Wetterbericht meldet zudem bestes Baseballwetter.