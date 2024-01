Nahezu überall in Deutschland ist es am Mittwoch wegen Eisregen, Blitzeis und Schnee zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Unfällen gekommen, viele Berufstätige sind sicherlich aus diesem Grund vorsorglich aufs Homeoffice ausgewichen.

Das Kultusministerium weist darauf hin, dass dennoch die Schulpflicht gilt und empfiehlt, Behinderungen nach Möglichkeit einzukalkulieren. Baden-Württembergisches Kultusministerium

In Teilen Bayerns, unter anderem auch im benachbarten Landkreis Ansbach, ist der Unterricht ausgefallen.

BaWü besteht auf Schulpflicht

Wie der Schulbetrieb an diesem Tag in Baden-Württemberg aussehen sollte, dazu hatte sich das Kultusministerium bereits am Dienstag klar positioniert. „Das Kultusministerium weist darauf hin, dass dennoch die Schulpflicht gilt und empfiehlt, Behinderungen nach Möglichkeit einzukalkulieren“, hieß es dazu in der Pressemitteilung.

Ausschließlich Schüler, die wegen Ausfällen im öffentlichem Nah- oder Fernverkehr oder einem zu großen Gefährdungsrisiko auf dem Schulweg nicht kommen können, durften laut der Mitteilung fern bleiben.

Die Einschätzung des Kultusministeriums, dass der Schulbetrieb grundsätzlich in Präsenz möglich sein sollte, hat sich zumindest in Ellwangen als richtig erwiesen.

So sei es beispielsweise weder am Hariolf-Gymnasium noch an der Buchenbergschule zu nennenswerten Beeinträchtigungen gekommen, wie die jeweiligen Schulleiter mitteilen.

Mehrheit kommt zu Fuß

„80 Prozent unserer Schüler kommen tatsächlich zu Fuß zur Schule, und da ich selbst auch zu Fuß unterwegs war, hab ich schon morgens gemerkt, dass das grundsätzlich kein Problem sein sollte“, sagt Joseph Ott, Schulleiter der Buchenbergschule, in diesem Zusammenhang und ergänzt: „Auch die Kollegen, die aus Essingen, Unterschneidheim oder Jagstzell nach Ellwangen kommen, waren alle frühzeitig unterwegs und letzten Endes dann auch pünktlich zu Schulbeginn da.“

Lediglich einzelne Schülern, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen waren, seien dem Unterricht entschuldigt fern geblieben.

Wenn es die Kollegen pünktlich zur Schule schaffen, dann kann man erwarten, dass es bei den Schülern auch mit dem Hinkommen klappt. Joseph Ott, Schulleiter der Buchenbergschule Ellwangen

Den Unterricht komplett ins Digitale zu verlegen, kam für nicht infrage. „Wenn es die Kollegen pünktlich zur Schule schaffen, dann kann man erwarten, dass es bei den Schülern auch mit dem Hinkommen klappt.“ Dennoch gelte es laut Ott: „Der gesunde Menschenverstand sollte immer mitspielen.“

Die Eltern seien für die Schule dahingehend der wichtigste Partner und sollten dann auch gegebenenfalls für ihre Kinder entscheiden, ob das Bestreiten des Schulwegs unter den jeweiligen Bedingungen - seien es die Witterung oder wie vergangenen Woche zum Beispiel auch die Bauernproteste - zumutbar und ohne Risiko möglich ist.

„Wir deshalb natürlich auch niemanden einen Strick draus gedreht, wenn derjenige keine Möglichkeit hatte, wegen der glatten Straßen zur Schule kommen.“

Normaler Schulbetrieb auch am Hariolf-Gymnasium

Ähnlich gehandhabt wurde es am Hariolf-Gymnasium. Auch hier seien nur in Einzelfällen Schüler zu Hause geblieben oder zum Unterricht spät gekommen, so der kommissarische Schulleiter Ulrich Schwarzmaier.

Wie er mitteilt, sei am Mittwochmorgen bereits gegen 7 Uhr bei Schulen eine Mail des Kultusministeriums eingegangen, mit dem Hinweis, dass der Unterricht regulär stattfinden werde, nur in Einzelfällen seien die Schüler zu entschuldigen. „Wir wussten ja nicht, wie sehr die Beeinträchtigungen uns treffen“, so Schwarzmaier. „Das war ja wirklich von Ort zu Ort unterschiedlich.“

Homeschooling kann Präsenzunterricht nicht ersetzen

Ungeachtet der Anordnung des Kultusministeriums, hätte der kommissarische Schulleiter einen kurzzeitigen Wechsel ins Homeschooling nicht für sinnvoll erachtet. „Es ist eine Sache, den Schülern Aufgaben für zu Hause zu geben, aber für eine ganze Klasse den Unterricht live zu streamen, ist schon ein größerer Aufwand.

Und weder die Aufgaben noch das Streaming können den Präsenzunterricht ersetzen. Deswegen sollte man auf solche Optionen immer nur zurückgreifen, wenn wirklich die Schülerschaft insgesamt keine Möglichkeit hat, zum Unterricht zu kommen.“