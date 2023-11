Einsatz für die Artenvielfalt

Acht Landwirte aus Ostwürttemberg haben sich in diesem Jahr gemeinsam mit der EnBW ODR für mehr Biodiversität in der Region engagiert. Auf einer Länge von über 3,5 Kilometern haben sie bunte Blumenstreifen gepflanzt, die Käfern, Schmetterlin-gen und Bienen Nahrung und Unterschlupf bieten. Das geht aus einem Pressetext der EnBW hervor.

Die üppigen Bienenweiden entstanden an den Acker- und Straßenrändern in den Orten Durlangen, Walxheim, Schweindorf, Söhnstetten, Schrezheim, Heuchlingen, Sachsenhau-sen und Kirchheim, wo sie auch eine optische Bereicherung für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie Vorbeifahrende waren. Für mehr Blühstreifen in der Region arbeiten die EnBW ODR und der Bauernverband Ostalb-Heidenheim bereits seit zwei Jahren zu-sammen: Die teilnehmenden Landwirte stellen jeweils einen zwei bis drei Meter breiten Streifen ihrer Felder zur Verfügung mit heimischem Saatgut.

„Als kommunaler Versorger möchten wir die Lebensqualität in der Region fördern. Dazu gehört auch der Erhalt der Artenvielfalt. Gerade Kleinstlebewesen wie Insekten sind wich-tig für unser Ökosystem und eine funktionierende Landwirtschaft“, sagt Sebastian Maier, Vorstand der EnBW ODR. Für Johannes Strauß, Kreisgeschäftsführer des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim, ist die Kooperation ebenfalls wertvoll: „So haben wir Bauern die Chance zu zeigen, dass uns Biodiversität am Herzen liegt.“ Er ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr acht Landwirte für das gemeinsame Artenschutz-Projekt gewinnen konnten.“

Die beiden Kooperationspartner planen, das gemeinsame Projekt auch im kommenden Jahr fortzusetzen, um noch mehr Feldränder erblühen zu lassen. „Für die kommende Saison werden wir wieder einen Aufruf starten, um möglichst viele neue Mitwirkende zu gewinnen“, kündigt Sebastian Maier an. Landwirte, die jetzt schon wissen, dass sie im nächsten Jahr mit ihrer Teilnahme helfen wollen, die Artvielfalt zu bewahren, wenden sich einfach per Mail an [email protected].