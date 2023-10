Maximal 438 Euro ‐ so viel darf ein junger Mensch im Freiwilligendienst in Deutschland 2023 monatlich als sogenanntes Taschengeld für seinen Arbeitseinsatz erhalten. Auch wenn diese Vergütung mehr als Aufwandsentschädigung für das ehrenamtliche Engagement, denn als Lohn aufgefasst werden muss, ist das Taschengeld dennoch für viele junge Menschen das erste selbstverdiente Geld.

Kürzungen der Zuschüsse gefährden 38.000 Stellen

Nun plant die Bundesregierung in ihrem Haushaltsentwurf für 2024 jedoch, beim Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und beim Bundesfreiwilligendienst (BFD) insgesamt 78 Millionen Euro einzusparen ‐ das entspricht mehr als einem Drittel der bisher verfügbaren Zuschüsse.

Die Linke-Fraktion im Bundestag rechnet bei der geplanten Kürzung deutschlandweit mit einem Wegfall von etwa 38.000 Stellen. Dabei hatten die regierenden Parteien eigentlich im Koalitionsvertrag 2021 formuliert, die Freiwilligendienste zu stärken und ausbauen zu wollen.

Bernd Ziegler, kaufmännischer Standortleiter und Verantwortlicher für die Freiwilligen an der Sankt Anna-Virngrund-Klinik, verfolgt diese Planungen mit großer Sorge. Die Freiwilligen seien eine unentbehrliche Stütze in allen Bereichen des Klinikalltags. „Ohne sie würde es nicht funktionieren.Da würden Lücken entstehen, die kaum zu schließen sind“, so der Standortleiter.

FSJ als Sprungbrett in die Ausbildung

Mehr als 90 Prozent der Freiwilligen entscheiden sich laut Ziegler nach ihrem Dienst für eine Ausbildung in der Pflege oder in anderen Bereichen des Gesundheitswesens. Das FSJ sei damit eine wichtige Chance, um potenzielle Auszubildende für diese Berufe zu begeistern.

Würden die Mittel nun gekürzt, könnte das für die Klinik als Einsatzstelle weitreichende Folgen haben. Denn wie Ziegler mitteilt, kostet ein Freiwilligendienstleistender die Klinik im Jahr rund 11.000 Euro. Der BFD wird nach Angaben des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben aktuell noch mit einem monatlichen Zuschuss von bis zu 133 Euro gefördert.

Ohne Zuschüsse wird es für kleinere Einrichtungen eng

Für das FSJ erhalten die Einsatzstellen Förderungen von ihren jeweiligen Trägern ‐ den überregionalen Anbietern des FSJ ‐ diese werden ebenfalls vom Bund bezuschusst. „Einen Großteil der Kosten übernimmt aber die Einsatzstelle, die Zuschüsse des Bundes machen nur in etwa zehn bis 15 Prozent aus“, erklärt Sabine Nemesch, stellvertretende Geschäftsleitung des DRK-Kreisverbands Aalen. „Dennoch könnten es sich vor allem die kleineren Einsatzstellen ohne den Zuschuss durch den Bund nicht leisten, Plätze zur Verfügung zu stellen, da die Refinanzierung nicht gesichert wäre.“

Das DRK Aalen setzt jährlich rund 80 Freiwillige in verschiedenen Bereichen ein.

Ohne FSJler könnten viele freiwillige Leistungen wegfallen

Mit geringeren Zuschüssen müssten die Einsatzorte also deutlich mehr investieren, um ihren aktuellen Stellenumfang aufrechtzuerhalten. Nemesch ergänzt, dass mit dem Wegfall von FSJ-Stellen der Betrieb des DRK zwar weiterhin möglich wäre, ohne deren Unterstützung aber zusätzliche freiwillige Angebote in den Pflegeeinrichtungen, beispielsweise in der Betreuung der Bewohner, wegfallen würden. Wie Ziegler ist Nemesch darüber hinaus der Ansicht, dass bei vielen jungen Menschen die Begeisterung für die Pflege erst in der Praxis geweckt werde.

Ziegler: Keine Kürzungen beim Taschengeld

Ungeachtet dessen ist Bernd Ziegler überzeugt, dass die Kürzungen sich auf keinen Fall auf die Höhe des Taschengelds auswirken dürfen. Aus Erfahrung weiß der kaufmännische Leiter, dass viele Freiwillige von ihren Eltern unterstützt werden oder gar bei ihnen wohnen, und so mit dem Taschengeld gut auskommen.

Dienstleistende, die jedoch nicht aus der Umgebung kommen, müssen von dieser Vergütung ein Zimmer beziehen, Kosten für Verpflegung, Rundfunkbeiträge und öffentliche Verkehrsmittel und vieles mehr aufbringen. Selbst wenn also die Freiwilligen beispielsweise ein günstiges Zimmer am Klinikum für 75 Euro bewohnen und zum Mitarbeitertarif für 3,80 Euro pro Tag in der Krankenhauskantine essen können, bleibt am Monatsende von dem Taschengeld kaum noch etwas übrig.

Die Einschätzung zur hohen Bedeutung der Freiwilligendienste teilen auch andere Ellwanger Einrichtungen. „Die Kürzungen sind ein falsches Signal an die soziale Landschaft in Deutschland“, erklärt Markus Genger, Bereichsleiter in der Stiftung Kinder- und Jugenddorf Marienpflege. „Diese Ersparnis wird für einen weiteren Abfall der Versorgungsqualität in Deutschland sorgen, da durch die Freiwilligen eine spürbare Entlastung für Fachkräfte geschaffen werden kann.“

Abgesehen davon, dass der Wegfall von FSJ-Stellen mit einer Mehrbelastung für die Mitarbeiter einhergehen würde, empfindet Genger den Kontakt der FSJler mit der in der Pflege untergebrachten Kinder als äußerst gewinnbringend. „Durch die verschiedenen kulturellen Hintergründe der Freiwilligen, lernen die Kinder im spielerischen Setting den Umgang mit verschiedensten Kulturen und bauen somit frühzeitig Schwellenängste ab.“

Es ist ein falsches politisches Zeichen, an dieser Stelle sparen zu wollen. Magdalen Feil, Leiterin des Schülerhorts Borromäum

Nach Einschätzung von Katharina Stumpf, Pressesprecherin der Stiftung Haus Lindenhof, sei auch der externe Blick, mit dem die Freiwilligen die Einrichtung kennenlernen, wertvoll für die Weiterentwicklung des Betriebs: „Freiwillige bringen oft neue Ideen, Impulse und frischen Wind in die Wohngruppen. Die Freiwilligen sind eine große Bereicherung für die Teams.“

Ebenso betont Magdalen Feil, Leiterin des Schülerhorts Borromäum: „Es ist ein falsches politisches Zeichen, an dieser Stelle sparen zu wollen.“ Das Freiwilligenjahr sei für die jungen Erwachsenen eine gute Gelegenheit, sich zu engagieren und sich selbst als wertvoll und wichtig für andere zu erleben. „Da ich selbst in meiner Jugend ein FSJ gemacht habe, weiß ich, wie wertvoll die Erfahrungen daraus für das ganze weitere Leben sein können.“