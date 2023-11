Einladung zum Workshop „Marke Innenstadt“

Eine Innenstadt-Marke ist mehr als ein Logo oder ein markanter Spruch ‐ sie vereint vielmehr die Stärken und Besonderheiten und trägt diese werbewirksam nach außen. Im Rahmen des Ellwanger Innenstadtprogramms „Stadt.Neu.Erleben“, das vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen im Rahmen des Programms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)“ gefördert wird, ist vor Kurzem das Teilprojekt „Marke Innenstadt“ gestartet. Erste Analyse-Ergebnisse liegen bereits vor.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse möchte die Stadt Ellwangen mit den Aktiven und Interessierten der Innenstadt einen Positionierungsworkshop durchführen. Dieser ist die wichtige Basis für die Entwicklung der Innenstadt-Marke. Die inhaltliche Durchführung und Moderation erfolgen durch die beauftragten Agenturen „Stadtmanufaktur“ und „Elbgraphen“.

Hierzu lädt die Stadt Ellwangen am Dienstag, 21. November, um 17.30 Uhr (Come together ab 17 Uhr; Ende geplant: 20 Uhr) in den großen Sitzungssaal im Rathaus (EG), Spitalstraße 4 in Ellwangen, ein. Eine rege und aktive Beteiligung an dem Workshop trägt dazu bei, dass zeitnah erste sichtbare und gute Ergebnisse der „Marke Innenstadt“ vorliegen, die von vielen getragen.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bis Freitag, 17. November, bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing gebeten, Mail an v[email protected] oder telefonisch unter 07961/84288.

Am Mittwoch, 29. November, findet von 10 bis 12 Uhr ein Stadtspaziergang zu der Positionierung der Innenstadt Ellwangens statt. Die Workshop-Ergebnisse sollen gemeinsam überprüft und diskutiert werden. Die Teilnehmendenzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Gerne kann man sich hierfür bereits jetzt bei Verena Kiedaisch anmelden oder direkt beim Workshop am 21. November.