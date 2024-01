Die Winterpause ist schon wieder vorbei. Für die Oberliga-Volleyballer des TSV Ellwangen steht an diesem Samstag in der heimischen Rundsporthalle das erste Spiel des Jahres an. Es geht dabei gegen keinen Geringeren als den Spitzenreiter Barock Volleys MTV Ludwigsburg 2. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Viel Lob für den kommenden Gegner

So schätzt TSV-Trainer Martin Pfitzer den kommenden Gegner ein: „Was die die Mannschaft stark macht, ist die brutale Erfahrung: mit Zwei- und Drittligaspielern. Dazu haben sie mit Michael Dornheim einen sehr erfahrenen Trainer, der im Volleyball schon viel erlebt hat.“ Vom Niveau gehöre Ludiwgsburg laut Martin Pfitzer nicht in die Oberliga, denn: „Für mich ist das eine gestandene Regionalliga-Mannschaft.“

Ludwigsburg ist souveräner Tabellenführer

Ludwigsburg hat in dieser Saison bislang noch keinen Punkt abgegeben. Mit 30 Punkten steht das Team sehr souverän an der Tabellenspitze. Für Martin Pfitzer ist die Auftaktpartie des Jahres 2024 gleichzeitig auch ein Bonusspiel: „Es ist ein Spiel, das wir mitnehmen und aufsaugen dürfen. Dann sieht man auch was geht. Mit unseren Fans im Rücken, wäre es schön, wenn wir die Partie einigermaßen eng gestalten können.“ Nach zehn absolvierten Partien rangiert der TSV Ellwangen mit 13 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Vier Siege konnten in der Hinrunde gefeiert werden: 3:0 bei der SG Sportschule Waldenburg, 3:1 gegen die SG Volley Neckar-Teck, 3:0 gegen Friedrichshafen 3 und 3:0 gegen die Blaubären TSV Flacht. Einen Punkt nahm der TSV noch bei der knappen 2:3-Niederlage beim SSV Geißelhardt mit.

Der TSV ist mit 13 Punkten im Soll

So fällt das Hinrundenfazit von Martin Pfitzer aus: „Wir haben einen großen Umbruch in der Mannschaft und wissen, dass die Saison deshalb knifflig und eng wird. Mit den 13 Punkten sind wir aber im Soll.“ Der fünfte Platz zur Halbzeit der Saison scheint eine sehr komfortable Ausgangslage zu sein. Doch für Martin Pfitzer trügt der Schein. „Die Plätze zehn und neun steigen direkt ab, der Achte könnte in die Relegation gehen. Aktuell haben wir auf den Achten SSV Geißelhardt nur zwei Punkte Vorsprung. Wir brauchen auf jeden Fall noch einige Punkte - und die werden wir auch holen.“

Bislang nur ein Training pro Woche

Ausbaufähig für die Rückrunde ist aus Sicht von Ellwangens Trainer die Trainingsbeteiligung. „Bislang hatten wir nur ein Training - und das freitags vor dem unmittelbaren Spieltag. Dadurch konnte man eigentlich gar nicht richtig trainieren, wie es für eine Oberliga-Mannschaft sein sollte“, so Martin Pfitzer. Dabei ergänzt er, dass man die Spieler kurz vor dem Spieler eher schonen müsse. „Von daher machen wir es eigentlich nicht schlecht.“ Doch nun wurde das Ganze ein wenig umgestellt. Trainiert wird nun auch mittwochs, weil wieder mehr Spieler da sind. „Wir stehen nun dreimal die Woche in der Halle. Zweimal wird trainiert und einmal gespielt“, so Martin Pfitzer.

Vielleicht gelingt ja schon an diesem Samstag gegen den unangefochtenen Spitzenreiter eine Überraschung.