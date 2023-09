Einbruch in Ellwangen: Frau erwischt Täter in flagranti

Zwei bislang unbekannte Männer wurden am Sonntagmittag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus erwischt und gestört. Nach Polizeiangaben schlug gegen 12.30 Uhr der Hund einer 67-Jährigen an, die sich zu dieser Zeit in ihrem Garten aufhielt. Nachdem die Frau ins Haus gegangen war, sah sie laut Polizeibericht zwei Männer mit, die offenbar über die gekippte Balkontür ins Gebäude gelangt waren und das Schlafzimmer durchsucht hatten.

Als die beiden Eindringlinge die Frau bemerkten, flüchteten sie. Die Täter hatten dunkle Hautfarbe, trugen dunkle Trainingsanzüge, waren zwischen 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach den beiden Einbrechern blieb laut Polizei bislang erfolglos. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde von den beiden Männern nichts aus dem Haus mitgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.