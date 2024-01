Die niedergelassenen Kinderärzte sprechen sich gegen die Zusammenlegung der Kinderkliniken auf der Ostalb aus. Deshalb haben sich beinahe alle die Pädiater aus dem Kreis in einen Brief an Landrat Joachim Bläse, die Klinikleitung und den Kreistag gewandt. Die finanziellen Probleme der drei Krankenhäuser auf Kosten der Kinder lösen zu wollen, sei ein Skandal, heißt es im Schreiben.

Insgesamt 33 Kinderärzte aus dem Ostalbkreis haben den Brief unterzeichnet. Darin äußern sie erhebliche Bedenken, sollte der Kreistag im Februar entscheiden, die Kinderkliniken zu fusionieren. Margit Krombholz, Kinderärztin aus Ellwangen, hat den Brief ebenfalls unterzeichnet. Sie erklärt ihre Motivation: „Wir sind im Prinzip die Lobby der Kinder. Sie haben sonst keine Stimme.“

Eltern müssten lange Wege auf sich nehmen

Es sei mittelfristig sicherlich sinnvoll und möglich, die bestmögliche medizinische Versorgung für Kinder mit einem großen Regionalversorger zu gewährleisten. Dies aber bereits jetzt bei dem noch bestehenden System zweier Klinikstandorte zu versuchen, führe nach Meinung der Ärzte zu gleich mehreren Problemen. In ihrem Brief gehen sie deshalb auf fünf konkrete Bedenken ein.

Zum einen führe die Zusammenlegung der Kinderklinken zu einer Reduzierung der Bettenkapazität. Bereits jetzt komme es nicht selten vor, dass viele Kinder und Frühchen nicht an der nächstgelegenen Klinik versorgt werden können.

Die Eltern müssten zum Teil lange Wege auf sich nehmen. Eine mögliche Fusion würde diese Situation weiter verschärfen und zu „medizinisch bedenklichen und zeit- und personalaufwändigen Krankentransporten zwischen verschiedenen Kliniken führen“ so die Ärzte.

Bei Notfällen kommt es auf Minuten an

Zweitens sei an eine moderne Geburtshilfe ohne eine Kinderklinik vor Ort nicht zu denken. Bei Notfällen in der Geburtenhilfe komme es oft auf wenige Minuten an, die entscheiden, ob dieser glücklich ausgeht oder nicht. „Da liegen Welten dazwischen, ob man zu Fuß in drei Minuten im Kreißsaal sein kann, oder mit dem Rettungswagen dafür mindestens 30 Minuten braucht“, formulieren Krombholz und ihre Kollegen in ihren Schreiben.

Ebenfalls nicht gelöst und vielleicht sogar verschlimmert, werde durch eine mögliche Fusion das Personalproblem der Kliniken. Seit Einführung der generalistischen Pflegeausbildung sei es für alle Klinik-Azubis Pflicht, mindestens 120 Stunden in der Pädiatrie eingesetzt zu werden. In den Kliniken Ostalb betreffe dies zurzeit 190 Auszubildende.

Fusion der Kliniken könnte Fachkräftemangel verschärfen

Wie bereits der Klinik-Gesamtpersonalrat zu bedenken gab, könne diese Vorschrift eine Zusammenlegung „zu einem Flaschenhals der gesamten Krankenpflegeausbildung“ werden. Und dies nicht nur wegen der reduzierten Ausbildungskapazitäten, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass es den zu einem großen Teil schon altershalber auf den ÖPNV angewiesenen Auszubildenden, einen Teil der Ausbildung in einer weit vom Wohnort entfernten Klinik absolvieren zu müssen, nicht möglich wäre, ihre Arbeitsstelle in einer zumutbaren Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Deshalb vermuten die Kinderärzte im Landkreis, dass eine Kinderklinik-Fusion den Fachkräftemangel verschärfen könnte.

Der vierte Punkt knüpft unmittelbar an den vorangegangenen an. Denn auch für ausgelernte Fachkräfte spielt die schnelle Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes eine große Rolle. Es falle diesen zunehmend leichter, außerhalb der Kliniken einen gut bezahlten, erfüllenden Job zu finden. Margit Krombholz gibt zu bedenken, dass sicherlich nicht alle Klinik-Angestellten bei einer Fusion mitziehen würden und sich um Stellen bei niedergelassenen Ärzten, ambulanten Pflegediensten oder Krankenkassen bewerben würden.

Finanzielle Probleme nicht auf dem Rücken der Kinder austragen

Zu guter Letzt würde das Einstampfen eines Kinderklinik-Standorts zu einer erheblichen Mehrbelastung der übrigbleibenden Klinik mit ambulanten Patienten (Notaufnahme) führen. Die flächendeckende pädiatrische Allgemeinbehandlung und Notfallversorgung sei aber, wenn vielleicht auch nicht formal, ein Teil Grundversorgung.

Die Ärzte schrieben: „Sicher ist sie auch im Rahmen eines ausreichend konzipierten Regionalversorgers möglich. Sie jetzt aber aus Kostengründen für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung dieses Regionalversorgers an die Wand zu fahren, in der Hoffnung, dass es in zehn Jahren sicher besser wird, wäre grob fahrlässig. Die finanziellen Probleme der Kliniken zuallererst auf Kosten der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft, nämlich der Kinder, lösen zu wollen, wäre wirklich ein Skandal.“

Das sagt der Landrat

Landrat Joachim Bläse reagierte bereits am Donnerstag auf den Brief der Kinderärzte. „Es ist richtig, dass uns dieser Antrag aus den Haushaltsplanberatungen auf Fusionierung der beiden Kinderkliniken vorliegt. Nicht richtig sind allerdings Mutmaßungen, dass über diesen Antrag bereits im Februar im Verwaltungsrat der Kliniken Ostalb beraten werden soll“, sagt Bläse.

Es werde derzeit im Rahmen der Erarbeitung eines gesamtheitlichen Medizinkonzepts für die Kliniken Ostalb geprüft, welche Optionen es für die klinische Versorgung von Kindern gibt. „Vor dem Einstieg in die politische Beratung werden wir selbstverständlich auch die Sprecher der niedergelassenen Kinderärzte über den Vorstand der Kliniken Ostalb in die Diskussion einbeziehen. Sie dürfen sicher sein, dass wir alle Bedenken und Anregungen sorgfältig abwägen und in die politische Diskussion einbringen. Unser gemeinsames Ziel ist schließlich die bestmögliche medizinische Versorgung aller Patienten, auch der Kleinsten“, so der Landrat.

Eine Entscheidung soll vom Kreistag voraussichtlich im ersten Halbjahr getroffen werden.