Kalter Markt, Bauernproteste und der Besuch des Bundesagrarministers Cem Özdemir - und dann noch parallel zueinander. Es ist eine turbulente Woche gewesen auf der Ostalb, das hat auch Landrat Joachim Bläse so erlebt. Timo Lämmerhirt hat sich am Ende dieses lebhaften Jahresauftakts, dieser turbulenten Woche, mit dem Landrat unterhalten.

Verrückt ist vielleicht etwas salopp formuliert, aber diese Woche hatte es durchaus in sich. Beschreiben Sie doch mal, wie Sie die vergangenen Tage erlebt haben.

So einen spannenden und emotionalen Jahresauftakt, der fast schon einem Ausnahmezustand glich, habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Na klar muss man sparen, mir war es aber noch einmal im Rahmen der Bauernkundgebung wichtig zu sagen, dass das nicht nur ein Bundesthema ist. Es ist wichtig, dies zu verdeutlichen. Denn auch wir im Landratsamt haben angesichts unseres Haushaltsdefizits einen Haushaltsstrukturprozess mit vier Arbeitsgruppen gestartet und unsere Kommunen haben defizitäre Haushalte eingebracht. Man hat aber gemerkt, dass nicht durchdachte und übers Knie gebrochene Maßnahmen, wie jetzt bei der Landwirtschaft geschehen, das Fass bei den Landwirten zum Überlaufen gebracht haben.

War Ihnen nach dem ersten Bekanntwerden der Vorhaben zu den Subventionskürzungen seitens der Regierung klar, dass da etwas auf die Ostalb zurollt - im wahrsten Sinne des Wortes?

Ich hatte mich im vergangenen Jahr noch mit dem Vorsitzenden des hiesigen Bauernverbandes, unserem „Bauernpräsident“ Hubert Kucher, unterhalten und er sagte, dass man mobilisieren werde. Kucher und Michael Weber, der Sprecher der Landwirte im Gmünder Raum, spielen für mich eine ganz zentrale Rolle. Sie haben mit den Landwirten dafür gesorgt, dass alles im rechtlich zulässigen Rahmen geblieben ist.

Gefahren sind die Traktoren aber dann doch, ausgerechnet noch am Montag des Kalten Markts, eine Veranstaltung, die den Landwirten nicht gerade fremd ist.

Es ist aktuell ziemlich herausfordernd. Eine Veranstaltung, die seit mehreren hundert Jahren stattfindet, zu der man zum Kuttelessen hingeht, als Ritual, man trifft dort viele bekannte Gesichter... Dass dieses gesellschaftliche Ereignis dann von solch einer politischen Dynamik eingeholt wird, ist schon der Wahnsinn.

Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher hat seinen Ärger darüber, dass die Proteste ausgerechnet parallel zu einer der wichtigsten Veranstaltungen des Jahres stattfinden, deutlich kundgetan. Verstehen Sie ihn?

Nach dem, was mir der Ellwanger Einzelhandel bislang zurückgespielt hat, lässt sich festhalten, dass die Proteste durchaus Auswirkungen auf den Kalten Markt hatten. Der Kalte Markt ist anders verlaufen als in den vergangenen Jahren. Ich finde es gut, dass Michael Dambacher das direkt angesprochen hat. Schließlich steckt die Stadt auch eine Menge Geld in die Logistik. Allerdings konnte man die Entwicklungen bei den Planungen der Bauernkundgebung vor einem Jahr, mit diesem Redner, in dieser Zeit, wirklich nicht vorhersehen (lacht). Das hätte ein Dramaturg nicht besser hinbekommen.

Sie leiten schon zu Cem Özdemir herüber, vorher aber noch die Frage: Können Sie die Bauern verstehen?

Wir haben a) aktuell alle ein finanzielles Problem, b) müssen alle sparen und c) darf nichts tabu sein. Niemand ist heilig. Deswegen halte ich es für richtig, dass sich die Bundesregierung Gedanken über Subventionen macht. Man muss nur sehen, ob es tatsächlich um die Subvention geht oder darum, eine Produktion aufrechtzuerhalten, die nur aufrechterhalten werden kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Handwerk, Industrie, Handel und Gewerbe brauchen alle Rahmenbedingungen, damit es funktioniert. Bei der Landwirtschaft hat man viel draufgepackt in den vergangenen Jahren. Man darf nicht vergessen, dass Landwirtschaft auch wirtschaften beinhaltet. Da muss am Ende des Tages etwas übrigbleiben.

Das hört sich so an, als seien die Landwirte nicht schuldlos an diesem Dilemma?

Wir haben 2100 Betriebe im Ostalbkreis, bei uns ist Landwirtschaft also ein wichtiger Wirtschaftszweig. Wenn man immer mehr Ansprüche an die Qualität der Produkte stellt, dann schlägt sich das naturgemäß im Preis für die Verbraucher nieder. Ein Land muss darauf achten, Lebensmittel selbst zu produzieren, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Es kann sich aber nicht jeder leisten, was das Produkt dann am Ende kostet. Im Grunde geht es darum, Lebensmittel zu einem wettbewerbs- und kundenfähigen Preis auf den Markt zu bringen. Da muss der Staat tatsächlich unterstützend eingreifen. Statt Subventionen fände ich es aber besser, für Leistungen zu bezahlen. Ohne staatliche Unterstützung aber wird die Landwirtschaft in Europa und in Deutschland langfristig nicht wettbewerbsfähig sein und bestehen können.

Durch die Plakate und Aussagen der Bauern hat man gemerkt, dass sich der Ärger nicht nur auf die Subventionskürzungen bezieht. Da war ordentlich Druck auf dem Kessel. Die Bauern scheinen, unüberhörbar und unübersehbar, ihr Ventil gefunden zu haben.

Ich bin mir sicher, dass man den einen oder anderen auch sieht, wenn Demonstrationen mit anderen Inhalten stattfinden. In einem Teil der Bevölkerung ist eine Grundhaltung, dass da irgendwas nicht gerecht ist, irgendwas nicht richtig läuft. Insgesamt war ich glücklich und zufrieden, dass nichts passiert ist und dass man ordentlich miteinander umgegangen ist.