„Viele Menschen können viele Geschichten erzählen und erleben hier, im Haus Kamillus, seit 30 Jahren Heimat“, so eröffnete Wolfgang Wasel, Vorstand der Stiftung Haus Lindenhof sein Grußwort zur Jubiläumsfeier des Wohnhauses für Menschen mit Behinderung in Ellwangen. 26 Bewohner und 40 Mitarbeiter gestalten dort laut Pressemitteilung seit 30 Jahren ein gemeinschaftliches Miteinander und Teilhabe. Gemeinsam mit den Wohnhäusern Klara von Assisi und Edith Stein sowie der Christophorus Werkstatt und der Beratungsstelle bildet das Haus Kamillus den Schwerpunkt des Engagements der Stiftung Haus Lindenhof in Ellwangen.

Auch Sozialdezernentin Julia Urtel hob auf der Feier hervor, dass die Wiege der Stiftung Haus Lindenhof in Ellwangen stehe und ein „sicherer Hafen und ein liebevoller Ort, ein geborgenes Heim“ für die Menschen mit Behinderung ist. Die Stadt Ellwangen wird durch die Bewohner stets mitgeprägt, sagte Oberbürgermeister Michael Dambacher: „Der Sozialraum wird durch den Inklusionsbeirat Ellwangen mitgestaltet und er zeigt uns wo wir etwas besser machen können“.

Gebhard Bieg, der seit 2008 Hausleiter der Wohnhäuser ist, freute sich gemeinsam mit den Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen sehr über das Jubiläum. 13 der 26 Bewohner leben von Anfang an im Haus Kamillus und drei der 40 Mitarbeiter arbeiten seit 1993 dort: „Jeder Mensch verdient einen Ort der Geborgenheit und in diesem Haus investieren zahllose Menschen, damit es ein Ort der Hoffnung und Heimat wird“. Mit Ottos Blasmusik wurde der bunte Festtag musikalisch umrundet.