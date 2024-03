Schon seit mehreren Monaten stehen die Räumlichkeiten des ehemaligen „Roxy’s Burger and more“ in der Schmiedstraße leer. Nun steht fest, was auf das ehemalige Burger-Restaurant folgen wird. Faid Nassari, der Inhaber des zwei Häuser weiter gelegenen Handyladens „Fonixa“, wird dort einen Imbiss eröffnen. Das bestätigt der Neu-Gastronom auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“.

Eröffnungstermin noch nicht bekannt

Im „City-Grill“, ein Name, der vielen Ellwangern aus den 1990er-Jahren bekannt vorkommen dürfte, wird es vor allem afghanische Spezialitäten, aber auch Pizza und Döner geben.

Aktuell wird der Laden gegenüber dem „Roten Ochsen“ noch umgebaut. Eine Shisha-Bar, wie in der Stadt in den vergangenen Tagen spekuliert wurde, wird es dort nicht geben. Wann genau der „City-Grill“ eröffnet wird, kann Faid Nassari aktuell noch nicht sagen.

Der Geschäftsmann mit afghanischen Wurzeln hofft darauf, im Laufe des kommenden Aprils die ersten Gäste in seinem Imbiss begrüßen zu dürfen.

Das Gebäude in der Schmiedstraße stand in den vergangenen Jahren immer mal wieder leer. Nachdem der Asia-Imbiss 2021 schließen musste, folgte ein kurzes Intermezzo des Burger-Bistros „Fleischeslust Barbecue“. Auch das darauffolgende „Roxy’s Burger and more“ konnte sich nicht lange halten.