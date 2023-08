Ein Leerstand weniger: „Aydenstyle“ folgt auch Rosewolle

Im Oktober 2022 haben Cornelia und Bernd Rose ihren Laden „Rosewolle“ in der Spitalstraße in der Ellwanger Innenstadt eröffnet. Allerdings war die Nachfrage und damit der Umsatz laut Rose zu gering, um den Laden auf Dauer zu halten. Aufgrund der fehlenden Resonanz haben sich die Inhaber entschieden, das Ladengeschäft Ende April 2023 nach weniger als einem Jahr wieder zu schließen.

Die Schließung des Ladengeschäfts bedeutet aber nicht, dass das Ehepaar Rose sein Geschäft komplett aufgegeben hat. Die Firmeninhaber konzentrieren sich nun wieder auf ihren Onlinehandel und wollen auch in Zukunft auf Handarbeitsmärkten ihre Waren anbieten, zum Beispiel in Ellwangen und Abtsgmünd. Eine kleine Auswahl an Waren vertreiben die Eheleute Rose auch über „Achims Tierbedarf“ in Abtsgmünd.

Für den Laden wurde bereits ein Nachmieter gefunden und somit der vorübergehende Leerstand behoben. Anfang Oktober 2023 soll hier der Herrenfriseur „Aydenstyle“ eröffnet werden.

Der Stadt war der neue Mieter bisher nicht bekannt, Citymanagerin Verena Kiedaisch freut sich aber, dass sich ein Nachmieter für das Ladengeschäft gefunden hat.