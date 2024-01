Bei Unfällen und medizinischen Notfällen kann Hilfe nicht früh genug kommen. Doch im ländlichen Raum sind Rettungswagen und Notarzt oft länger zum Notfallort unterwegs, als in größeren Städten.

Wir sind prädestiniert für den ländlichen Raum. Bonifaz Eckert

Um trotzdem möglichst schnell für Hilfe zu sorgen, kommen sie ins Spiel: die Helfer vor Ort (HvO) des DRK Ellwangen. Ihre Aufgabe ist es, im Ernstfall die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder Rettungsdienstes zu überbrücken.

Zeit bis Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken

Der Grundgedanke der HvO ist es, die Zeit zwischen einem Unfall und dem Eintreffen des Rettungsdiensts zu überbrücken, erklärt DRK-Bereitschaftsleiter Bonifaz Eckert. Denn nicht selten komme es vor, dass der Rettungsdienst stark überlastet ist.

Da die ehrenamtlichen Helfer in der Regel an ihrem Einsatzort wohnen, treffen sie meist schon nach wenigen Minuten am Notfallort ein und leisten erste Hilfe. Gerufen werden sie zur selben Zeit, wie der Rettungsdienst über einen Melder aus der Leitstelle in Aalen.

Im Raum Ellwangen komme es durchaus vor, dass die freiwilligen Ersthelfer 15 bis 20 Minuten früher beim Patienten sind – eine medizinische Ewigkeit. „Wir sind prädestiniert für den ländlichen Raum“, befindet Eckert.

Entlasten Notärzte und Sanitäter

Mit der Gruppe Adelmannsfelden wurde im vergangenen August die inzwischen achte HvO-Gruppe gegründet, die der DRK Ortsverein Ellwangen betreibt. Weitere gibt es für das Ellwanger Stadtgebiet, Rainau, Röhlingen, Jagstzell, Rosenberg, Haselbach und Ellenberg.

Der Einsatz der Helfer vor Ort entlaste Notärzte und Sanitäter ungemein. Nicht nur bei kritischen Fällen wie einer Reanimation, sondern oft auch als „Tragehilfe“, wenn beispielsweise ein Rentner aus dem vierten Stock in den Rettungswagen getragen werden muss. In vielen Notfällen sei eine Sache noch wichtiger, als die Ersthilfe: die Betreuung der betroffenen Personen.

Diese Erfahrung hat Susanne Hertrich aus der Gruppe Adelmannsfelden gemacht. Sie sagt: „Dass jemand da ist, sich kümmert und die Leute das auch wissen, ist ultrawichtig. Nicht bei jedem Einsatz retten wir Helfer vor Ort Leben, aber wir sind schnell da und geben den Menschen Sicherheit.“

Mittlerweile bekannt in der Region

Das scheint sich zu bewähren. Das Feedback der Leute in Adelmannsfelden sei schon in den wenigen Monaten seit der Gründung mehr als gut. Erst vor kurzem sei Susanne Hertrich zu einem Autounfall ausgerückt. Beim Eintreffen sei sie schon als „die Susanne“ erkannt und mit Erleichterung empfangen worden.

„Die Leute wissen und schätzen das. Es spricht sich rum“, so die Sanitäterin. Seit der Gründung konnten die HvO in Adelmannsfelden schon bei 16 Notfällen helfen. Im Bereich Ellwangen und Röhlingen waren es seit Mai 2023 insgesamt 37 Einsätze.

Für eben diese Fälle hat die HvO Gruppe Ellwangen mit ihrem Škoda-SUV sogar ein eigenes Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht und Sirene ausgestattet ist. Der Kofferraum ist voll gepackt mit Notfallausrüstung, die unter anderem ein Blutdruck- sowie Blutzuckermessgerät, Verbandsmaterial und Güdeltuben zur Beatmung enthält.

So läuft ein Einsatz ab

Die Ehrenamtler in den umliegenden Gemeinden, wie Susanne Hertrich aus Adelmannsfelden, rücken aber meist mit ihren privaten Autos zu Einsätzen aus. Hertrich erzählt, wie ein Einsatz in der Regel abläuft: „Wenn der Melder losgeht, helfen mir oft meine Kinder in die Klamotten. Dann setze ich mich so schnell es geht ins Auto, klebe mein DRK-Schild aufs Dach und dann geht es auch schon los.“

Und weil es natürlich nie genug freiwillige Lebensretter geben kann, ist das DRK Ellwangen weiterhin auf der Suche nach Helfern vor Ort.

Ein HvO muss zwar Sanitäter sein, allerdings kann man sich ganz ohne Vorkenntnisse beim Roten Kreuz bewerben. Denn wie Bonifaz Eckert berichtet, kann man sich direkt beim Ellwanger DRK bis zum Rettungssanitäter ausbilden lassen.

Die ehrenamtlichen Lebensretter legen in jeden Fall einen Erste-Hilfe-Kurs sowie eine Sanitätsausbildung ab. Zusätzlich erhalten sie Schulungen und müssen ein Praktikum im Rettungswagen fahren. Das ist laut Susanne Hertrich besonders wichtig, um im Ernstfall zu wissen, wo im Fahrzeug welche Utensilien zu finden sind.

Dürfen nicht alle Maßnahmen durchführen

Doch trotz ihrer Ausbildung dürfen die Helfer vor Ort nicht all das machen, was eine Krankenwagen-Besatzung darf. Im Ausnahmefall können Bonifaz Eckert, Susanne Hertrich und ihre Kollegen zwar beispielsweise Infusionen legen, Medikamente dürfen sie aber nicht verabreichen.

Wer Helfer vor Ort werden will, sollte die Aufgabe am besten nicht als Beruf, sondern als Berufung verstehen. Susanne Hertrich, die tagsüber einem anderen Beruf nachgeht, bringt es auf den Punkt: „Es ist meine Passion, Leben zu retten.“ Man müsse sich bewusst sein, dass der Melder auch mal um Mitternacht losgehen kann.

Auch eine gewisse Disziplin ist gefordert. Die Sanitäterin hat zum Beispiel an Silvester „aus purer Überzeugung“ keinen Alkohol getrunken. Und das aus gutem Grund: Das neue Jahr war noch keine zwei Stunden alt, da zwängte sie sich schon in ihre Einsatzklamotten, rückte aus und war als erste am Notfallort.

Wer Helfer vor Ort werden möchte, kann sich bei Bereitschaftsleiter Bonifaz Eckert unter der E-Mail-Adresse [email protected] sowie auf der Facebook oder Instagram-Seite des DRK Ellwangen melden.