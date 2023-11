Ehrenamt ist das Fundament

Im festlichen Ambiente des Ellwanger Palais Adelmann hat der Bezirk Ostwürttemberg das Ehrenamt gewürdigt. Bezirksvorsitzender Jens-Peter Schuller betonte die Wichtigkeit des Ehrenamts: „Was Sie tun ist unglaublich vorbildlich, genau das braucht die Gesellschaft.“ Der Vereinsehrenamtspreis ging an die SG Bettringen. Verliehen wurde dieser von Reiner Domberg vom Württembergischen Fußballverband (wfv). Hans-Georg Maier, der Ehrenbeauftragte des Bezirks, führte zusammen mit Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher, Landrat Dr. Joachim Bläse und Jens-Peter Schuller die DFB-Ehrungen durch. Musikalisch umrahmt wurde der Ehrungsabend von der Musikschule Ellwangen.

Aus dem Aalener und Ellwanger Raum wurden folgende Personen geehrt, mit Auszügen aus den Laudationen:

Ann Kathrin Schneele (Eintracht Kirchheim): Ann Kathrin Schneele spielte seit 2005 Fußball bei der Eintracht Kirchheim. Über die B- und A-Jugend spielte sie lange Zeit als aktive Spielerin und war eine große Stütze dieser Mannschaft. Sie spielte Oberliga, Landesliga, Regionenliga und Bezirksliga. Als sie 2020 ihre Laufbahn beendete, war sie bereits drei Jahre als Trainerin der B-Jugend, sowie Abteilungsleiterin Frauen und Mädchenfußball bei der Eintracht. Seit fast 20 Jahren schlägt das Herz von Ann-Kathrin Schneele für den Fußball. Als Spielerin war sie sehr beliebt, ehrgeizig, fair und einsatzbereit. Sie ist dafür verantwortlich, dass der Frauenfußball in Kirchheim so gut da steht. Sie übernimmt Verantwortung, macht Vorschläge und setzt diese auch um.

Peter Baumann (SV Pfahlheim): Peter Baumann ist seit 1992 Mitglied beim SV Pfahlheim. Bereits mit sieben Jahren begann seine Fußballlaufbahn, 2006 wechselte ins Lager der Aktiven, bei denen er heute noch als zuverlässige Stütze der Mannschaft auf dem Sportplatz steht. Neben dem aktiven Fußball war er auch zehn Jahre als Schiedsrichter tätig. Doch sein Herz schlägt für die Jugend. Von 2008 bis 2020 war er als Trainer verschiedener Jugendmannschaften für den SV tätig. 2016 wurde er zum Jugendleiter gewählt, dieses Amt hat Peter Baumann heute noch inne. Auch in der Jugendkooperation des SV Pfahlheim mit drei anderen Vereinen bringt er seine Erfahrung mit ein. Peter Baumann ist für den Verein ein Allround-Player. Seit 2008 ist Peter Baumann Mitglied in verschiedenen Funktionen im Vereinsrat.

Dr. Siad Esber (TSV Essingen): Dr. Siad Esber hat für den TSV Essingen von 1977 bis 1986 in der Jugend gespielt, ehe er dann ab 1987 zu den Aktiven wechselte, um auch dort ein wertvoller Spieler der Mannschaft zu sein. Bedingt durch sein Studium, gab es immer wieder kleinere Unterbrechungen. Er hat dennoch bis zum 42. Lebensjahr für den TSV gespielt und sogar eine Meisterschaft gefeiert. Seit 2012 ist er Abteilungsleiter-Fußball beim TSV Essingen und ist dort zuständig für die Aktiven, die AH und die Jugend.

Christoph Leib (SV Kerkingen): Christoph Leib ist seit 2004 als Jugendtrainer beim SV Kerkingen ehrenamtlich tätig - außerdem ist er seit 2016 Jugendleiter beim SV. Seine fußballerische Karriere begann 1992 im Alter von sechs Jahren beim SV. Ab 2004 spielte er bei den Aktiven. Er wurde von den Sportfreunden Dorfmerkingen entdeckt und für diese trug er von 2007 bis 2016 das Trikot. Danach folgte der Wechsel zurück nach Kerkingen. Doch die Jugend von Kerkingen ließ er nie im Stich. Auch als er in Dorfmerkingen spielte, kümmerte er sich um diese. Christoph Leib ist ein engagierter, ruhiger und sachlicher Trainer, der sein Können an die Jugendlichen weitergibt, er ist stets auch ein Vorbild für sie. Durch sein Engagement rund um den Fußball erhielt er auch zahlreiche Auszeichnungen - er bekam schon die Jugendleiter-Ehrennadel in Bronze und Silber, 2010 und 2019, außerdem die Spieler-Ehrennadel in Bronze 2018.

Joachim Kiep (TSV Essingen): Joachim Kiep begann 1983 im Alter von neun Jahren als Jugendlicher beim TSV Essingen mit dem Fußballspielen und ist heute noch als Ehrenamtlicher im Verein dabei. 1992 wechselte er ins Lager der Aktiven, dort spielte er bis 2006. Doch bereits als Aktiver stieg er ins Ehrenamt ein und war von 1993 bis 1999 Jugendbetreuer und Trainer, von 1999 bis 2008 Jugendleiter Fußball. Seit 2008 ist er bei den Aktiven, zuerst vier Jahre lang Spielleiter der 2.Mannschaft - und seit 2012 bis zum heutigen Tag leitet er als Abteilungsleiter Fußball die Abteilung mit viel Erfolg. Über den Jugend- und Aktiven-Fußball kam er zum Ehrenamt. Seit Jahren leitet er die Abteilung mit viel Geschick und ist auch ein Garant für den Erfolg der Mannschaft (Aufstieg in die Oberliga in diesem Jahr). Joachim Kiep verkörpert einen Typ Mensch, der unaufgeregt, immer zuverlässig und überlegt die Dinge anpackt und für jeden jederzeit ein offenes Ohr hat. Diese Eigenschaften werden besonders an ihm geschätzt. Für den TSV Essingen ist er ein eminent wichtiger Mann, denn er wird als Macher des TSV bezeichnet.