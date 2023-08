Wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung an seiner Ehefrau hat sich ein 63–Jähriger aus Unterschneidheim vor dem Amtsgericht Ellwangen verantworten müssen. Die Eheleute lebten seit Jahren getrennt im selben Haus, im März 2023 kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Ehefrau und Geschädigte trat als Nebenklägerin auf.

Staatsanwältin Andrea Koller plädierte auf gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung. Der Ehemann soll seine Frau in den Schlafzimmerräumen in Folge eines Streits um die TV–Fernbedienung am Hals gepackt, zu Boden geworfen und gewürgt haben. Außerdem soll der Mann den Kopf seiner Frau mehrmals nach oben gezogen und gegen den Boden geschlagen haben. Er soll ihr außerdem mit den Worten „hier kommst du nicht mehr lebend raus“ gedroht haben. Die Frau hat laut Koller Würgemale und eine Kopfwunde aufgewiesen, dies wurde polizeilich dokumentiert.

Zu Beginn der Beweisaufnahme erkundigte sich Richter Norbert Strecker nach dem Gesundheitszustand und den privaten Verhältnissen des Angeklagten, ehe er ihn zur Tat befragte. Den Schilderungen des Angeklagten zufolge kam seine Ehefrau an jenem Tag im März dieses Jahres brüllend in sein Schlafzimmer, nachdem sie eine Fernbedienung nicht gefunden hatte. Im weiteren Verlauf sei ein Streit entbrannt und die Geschädigte habe mit einer Medikamententüte nach ihm geworfen. Reflexartig sei er aus dem Bett aufgestanden und habe sie an den Armen halten wollen, wobei beide miteinander zu Boden gestürzt seien. Dass sich seine Frau bei diesem Sturz verletzt haben könnte, bestritt der Ehemann nicht. Gewürgt habe er sie aber nicht, er könne aber nicht mehr genau sagen, wo er sie festgehalten hatte.

Laut dem Beschuldigten soll die Geschädigte ihren Ehemann sogar aufgefordert haben, sie zu würgen und den Kopf auf den Boden zu schlagen. Das habe er aber nicht getan. Ebenso wenig habe er ihr gedroht. Eine Nachfrage des Richters ergab, dass die Eheleute schon seit Jahren getrennt lebten und sogar unterschiedliche Wohn– und Schlafzimmer haben. Die Scheidungsanträge der Eheleute wurden nach dem Vorfall im März eingereicht.

Im Laufe der Verhandlung schilderte der Angeklagte, dass seine Frau sich im Anschluss an den Streit das Halstuch am Hals gerieben habe, um Hautrötungen vorzutäuschen. Staatsanwältin Koller bemängelte, dass er bei der Polizei nie etwas von einem Halstuch zu Protokoll gegeben habe. Seine Frau trage krankheitsbedingt laufend ein Halstuch, verglichen mit einem Sockenpaar sei es für ihn deshalb normal und nicht extra zu erwähnen, antwortete er.

Die 60–jährige Ehefrau wollte zu Beginn keine Aussage zu den Vorkommnissen machen, sagte dann aber doch aus. Aus Sicht der Frau wollte sie ihren Mann an jenem Morgen aufgrund einer Lüge zur Rede stellen. Reflexartig habe sie im Streit seine Tüte mit Medikamenten nach ihm geworfen. Wie aus dem Nichts sei ihr Mann „in einem Satz“ hochgeschnellt, habe sie am Hals gepackt, zu Boden geworfen und gewürgt. „Ich habe mich nicht wehren können“, betonte die Geschädigte. Sie habe heute noch Schluckbeschwerden, gab sie zu Protokoll. Der Beschuldigte habe ihren Kopf mehrmals hochgenommen und ihn auf den Boden geschlagen. Dabei will sie ihrem Ehemann gesagt haben: „Mach doch voll fertig“, woraufhin er von ihr abgelassen habe.

Atemnot, wie es die Staatsanwaltschaft zunächst beschrieb, will die Nebenklägerin aber nicht gehabt haben. Einige Stunden später sei sie dann mit ihrer Schwester zur Polizei gegangen, was ein Polizeibeamter dem Richter bestätigte. Die Staatsanwältin schilderte in ihrem Plädoyer, dass der ganze Vorfall eine Gratwanderung zwischen gefährlicher und einfacher Körperverletzung darstelle. Sie zweifelte nicht an der Aussage der Ehefrau, eine reine Geldstrafe war aus ihrer Sicht aber nicht ausreichend. Sie riet dem Angeklagten dazu, die Tat zu gestehen oder sich wenigstens zu entschuldigen. Die Verteidigerin des 63–Jährigen sah das naturgemäß anders.

Unter Berücksichtigung aller Aussagen wurde der Angeklagte durch den Richter wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung zu 90 Tagessätzen von je 30 Euro verurteilt. Eine gefährliche Körperverletzung konnte Richter Strecker im gesamten Verfahren aber nicht feststellen. Ein fehlendes Geständnis habe sich allerdings nicht auf das Strafmaß ausgewirkt.